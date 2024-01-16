提早迎新歲　賀年美食要識揀

新年美食多蘿蘿，除了自用還要買來送禮，應節年糕、豐盛盆菜，又或是和親友共享的賀年菜式，通通不可少。近日有酒店推出不同的早鳥優惠，讓大家發揮精明眼，趁早入定貨，不用同人爭，價錢又更抵。

選擇多多

新年美食種類繁多，最好可以一次過大手入貨，如心酒店集團推出的糕點、盆菜、新春點及禮品等，於1月31日前預訂有不同折扣優惠。賀年糕點有瑤柱臘味蘿蔔糕、椰汁金糖年糕、五香臘味芋頭糕及養生棗蓉糕，預訂最高有79折。Nina Patisserie新春限定甜點，有造型可愛的大吉大利柚子慕絲蛋糕、百花齊放柚子朱古力洛神花慕絲蛋糕及鴻運當頭洛神花朱古力慕絲蛋糕等，再加曲奇和蝴蝶酥禮盒及禮物籃等，於1月22日前預訂有9折。I-O-N就有不同的賀年菜式，如黃竹坑店年初一至初四有蠔油鮑螺片西生菜、花膠燜鴨掌、避風塘椒鹽蝦和菠菜芝士焗帶子等，觀塘店的半自助餐在年初一至初三會有魚臘味意大利飯、蠔油燜豬手和烤美國安格斯肉眼扒等，財神亦會現身派利是，2月5日前預訂可享7折優惠。

福氣滿滿

過年期間，甚麼都講究意頭，香港萬麗海景酒店滿福樓供應的「龍」運椰汁年糕及瑤柱蘿蔔糕，在2月5日前到網上商店預訂「龍」運椰汁年糕，可享85折優惠。餐廳內的如意盆菜集合了原隻扣煮的二十五頭花膠、鮑魚、大蝦、原粒瑤柱和海參等食材，表面還有用蘿蔔製作的「福」字，將福氣吃落肚，全年有福，在2月15日前預訂有85優惠。至於萬麗咖啡室於2月9日至14日推新春自助餐，提供撈起沙律、蒸焗龍蝦、聚寶盆中式滷水拼盤和海參髮菜蠔豉燜鵝當等菜式，2月13日前預訂可享75折。

早買更抵

預早選購，折扣可能更佳。香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出臘味蘿蔔糕、椰汁年糕和抹茶紅豆糕，糕點以圓形配浮雕燙金花卉圖案盛載，高雅美觀。另外還有尊貴節日賀年禮籃、手工特製琥珀核桃和蒜椒醬選擇，送禮自用均可。客人於即日至1月14日選購有75折，1月15日至28日選購會有8折，大量訂購也會有特別優惠。酒店於1月會推出送禮話動，客人在指定社交平台分享如何循環使用環保禮盒的美圖和想法，並標註酒店指定社交平台帳號，有機會得到豐富禮品。

新款組合

經典口味年糕歷久不衰，香港金域假日酒店龍苑中菜廳今年推出瑤柱臘味蘿蔔糕、薑汁年糕和瑤柱臘味芋頭糕，另外，今年還新推年糕及XO醬組合和兩份年糕組合，在這個1月，客人透過酒店網上商店訂購，可獲早鳥7折。

糕點配XO醬

吃鹹糕點加XO醬最是搭配，城景國際樂雅軒今年推出金瑤臘味蘿蔔糕、黃糖椰汁年糕和金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕，於1月20日前預購有7折優惠，同時間，客人購買任何新春賀年糕點，可用優惠價選購目家製XO醬1瓶。另外，酒店推出珍寶盆菜及「泰」富貴泰式盆菜，預訂有9折優惠。

龍鳳成雙

想吸引年輕人，賀年糕點和菜式都要夠吸引。香港W酒店星宴於2月2日至29日推出不同的新春佳餚，包括脆米芝士蝦丸、桂花汁煎金蠔、醬皇蘆筍炒龍蝦不同的套餐。今年推出的賀年臘味蘿蔔糕和年糕，禮盒設計靈感來自展現龍的活力，打造成龍飛鳳舞主題，色彩繽紛又好意頭，於1月內預訂會有85折優惠。

星級之選

若用來送禮的話，就要慎選。Eaton HK米芝蓮一星食府逸東軒今年推出瑤柱臘味蘿蔔糕和富貴椰汁年糕，包裝設計簡約典雅以減少浪費，再以春天荷葉配鯉魚，最是好意頭。店內亦有星級嘗味禮盒和新春年糕禮盒選擇，於1月31日前訂購，會有低至75折優惠。師傅亦特地設計多款新年菜式和套餐，讓大家過年食得豐足。

美食85折

升級版的年糕，相當搶手，香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒今年推出帕爾馬火腿蘿蔔糕、沖繩黑糖薑汁年糕和乾清紅棗皇糕，即日至1月20日預訂有85折。豐味盆菜內有六頭南非鮑魚、名貴厚花膠、瑤柱、髮菜、金蠔和大虎蝦等高級食材，在2月4日前預訂有8折優惠。在2月8日至24日，餐廳會推出多款賀年菜式和套餐，包括乳豬撈起、黃金蝦球、淮揚浸東星斑和鮑魚海味一品煲等。嶼坊在2月10日至14日推出新年自助餐，特別供應青口炒帶子、燜豬手和瑤柱鮑魚汁扣鵝掌和花膠海參燜冬菇等，於1月14日前預訂有85折。