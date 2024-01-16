相隔4年半再來港！東方神起唱舊歌喚起集體回憶

出道20年的韓國男團東方神起本月13日假亞洲國際博覽館舉行《2024 TVXQ! ASIA TOUR [20&2] IN HONG KONG》演唱會，是他們相隔4年半再在香港開騷。

演唱會在晚上7時開始，2子以閃爆銀色戰衣登場，隨即唱出經典歌曲《Rising Sun》，令全場粉絲High爆尖叫。他們一連唱出《Jungle》、《The Chance of Love》及《Wrong Number》等歌曲後，便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我哋係東方神起！」

U-Know用普通話說：「你們想我了嗎？你們開心嗎？」他指對上一次來港是2019年，有很多和香港有關的美好回憶：「香港的夜景好美，電影也很好看，但我最懷念的還是大家的歡呼聲。」Max則指香港有很多美食，也有很多美麗的地方，而2024年的第一場巡唱能在香港開始，覺得特別有意義。

除了唱出新歌《Rebel》之外，他們又跟粉絲一起重溫《The Way U Are》、《I'll Be There》及《Believe》等舊歌，之後更戴上動物耳頭飾可愛登場，演繹出道歌《HUG》以及《Drive》及《Balloons》等出道初期的歌曲。

2子兩度Encore，唱出《Always with you》、《You're My Miracle》及《Catch Me》等經典歌曲，U-Know指2024年是龍年，指Max剛好是龍年出世，Max即向大家送上新年祝福：「希望大家今年事事情利。」又用普通話說「新年快樂」。2人最後跟全場粉絲大合照，承諾今後每當有機會便會來香港見粉絲：「大家要身體健康，下次見！」