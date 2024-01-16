李佳芯自揭頒獎禮No騷真正原因　死口唔講是否續約TVB

視后李佳芯（Ali)今日（16日）出席活動，談到她缺席早前的《萬千星輝頒獎典禮2023》 ，她指因為當天身體不適，有點咳嗽，所以才缺席，還笑言以為自己不出席頒獎典禮，應該不覺眼，未曾想到大家如此關心：「我仲以為嗰晚咁多靚人，應該花多眼亂，唔覺我眼，冇諗過大家咁眼利。（心灰意冷？）咁呢啲係標題吸引人睇！（有人唔畀你去？）冇冇冇，係我自己唔舒服，所以唔去。」不過Ali指有留意當晚頒獎典禮，並特別提到佘詩曼奪得3料視后，陳豪再登視帝，而馬國明、高海寧、林子善和劉穎鏇都獲獎，表示心中十分替他們得獎高興。

談到最近傳離巢一事，她謂與無綫仍有合約在身：「仲有段時間，我只可以話今年之內，但我覺得好無辜，每次講完之後都會畀人覺得我又要離巢，被公司冷待，咁樣對我同埋公司都唔好。」她表示完全不覺有被公司冷待，雖然去年甚少拍劇，但有被公司安排做其他主持節目，認為如果公司真的要雪藏自己，大可以不安排她工作：「我只可以講觀眾其實一路係電視都仲可以見到我，或者公開場合都可以見到我，所以點會畀公司冷落啫。（決定去留？）我哋仲傾緊。（係咪條件唔適合？）其實未傾到條件，我唔係好識傾嘢，留係熟悉嘅地方當然好啦，可能係大家都覺得仲有一段時間，暫時仲未有共識，不過我哋雙方都有努力去傾。（續約機會大唔大？）唔講啦，真係唔知，但無論我續唔續約都係咁，過得都OK。」表示自己好隨遇而安，而合作不是單方面，如果想繼續合作就會合作。至於工作安排，她指最近都是以出席活動為主，接下來的工作有待安排。