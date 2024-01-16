東冲有料到：奇妙的泰國人生意經

經常將Amazing Thailand掛在嘴邊，最近在泰國又發現了一單令人感到Amazing的事例！

相信大家都有聽過現時大為流行的共享辦公空間（Co-working Space），簡單講就是只需付低廉的租金，便可跟其他人共用辦公設施一應俱全的空間。最近泰國更進一步，發展出與別不同的「共享玩樂空間」！

話說曼谷舊城區有一幢被長期丟空的三層高建築物，背後的一對年輕業主最近忽發奇想，於該建築物頂樓開設了佔地達50,000平方呎、裝修布置美輪美奐的Co-Playing Space。

顧名思義，就是有一處讓大家共享的玩樂空間！你不禁好奇，究竟內裏有甚麼好玩呢？答案是大量電子遊戲！內裏配備了超大高質屏幕及頂級喇叭，為訪客帶來頂級遊玩體驗。與此同時，還提供大量桌上遊戲（Board Game）及黑膠碟供大家任玩任聽，可邊歎咖啡邊進行各種玩意。我不禁疑惑，究竟有多少人會專程前來玩樂呢？加上收費相宜，感覺這是一盤蝕本生意。但年輕老闆有的是夢想及資金，所以成就了如此一個美妙空間。

就算你是一名對玩樂不感興趣的「老鬼」，這裏同樣會令你雀躍，因為店內有很多日本版的懷舊黑膠碟，可即時放在唱盤播放，邊來杯咖啡邊聽「炒豆聲」，也是一種獨特的樂趣。

來泰國旅行除了Shopping 或做Spa，亦可前往當地比較獨特小眾的好去處，同樣充滿驚喜。

胡慧冲