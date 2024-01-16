馬國明印證機場無小事　洪永城太入戲被旅客誤認保安

無綫劇集《飛常日誌》昨晚（15日）首播，而且劇情緊湊，一集內出現多件突發事件，包括颱風襲港、導遊遺失旅客護照、大肚婆機上作動、小朋友走失等，幸好中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾），經航空公司駐機場主管張若玲（蔡思貝飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）等通力合作，最終將所有問題迎刃而解，從中帶出「機場無小事」的中心思想。

馬國明指今次角色非常專業，所以事前做足功課，他說：「開拍前監製畀咗啲片我睇，訪問咗一啲喺IAC工作嘅同事，尤其是同我角色一樣嘅值班經理，同埋劇組都好好，事前做咗好多資料搜集。」講到劇中有不少突發情況，馬國明說：「劇本寫咗好多唔同突發情況，無論係天氣問題、小朋友走失，甚至係乘客掛住買嘢遲咗上機，機場同事都要幫手去處理，所以成日都話『機場無小事』就係呢個原因。之前好多劇都係Focus喺空姐同機師度，但其實要維持機場嘅運作，尤其突發事情，係好靠一班無名英雄去處理，希望大家睇完之後會更了解香港國際機場。」

飾演機場保安的洪永城則因太過入戲，被不少旅客誤會是真．機場保安，他笑言：「拍緊嗰時真係好多人嚟問我問題，可能我個樣比較友善啦！」講到拍攝難忘事，洪永城說：「今次好好彩有機會近距離睇飛機升降，原來近距離睇真係有機會被吹走！同埋去咗維修飛機嘅地方，平時睇相都唔覺得咁大，但現實睇好似放大咗 2、3 倍咁。」

此外，馬國明、蔡思貝、劉穎鏇（Tiffany）和洪永城昨晚去到香港國際機場進行直播宣傳劇集。直播甫開始一眾網友便恭喜馬國明和Tiffany在《萬千星輝頒獎典禮2023》分別獲得馬來西亞視帝和飛躍進步女藝員，之後四人大談拍攝時的難忘事，馬明透露拍攝期間某天被家中愛貓抓傷面部，並留有兩條血痕，馬國明笑指被老婆湯洛雯笑指似Hello Kitty：「監製好好，淨係拍我另一邊面。」與馬國明有不少對手戲的思貝則笑說：「我哋做對手就辛苦喇，望住佢就好似望住Hello Kitty做戲咁，好Cute！」

劇中飾演空姐的Tiffany則指梳空姐髮髻難度高，在劇中亦有空姐造型的思貝異口同聲表示認同，思貝又謂有向劇中曾做過空姐的蘇可欣請教：「佢真實示範過5分鐘就梳到個頭，我哋望住佢好似會發光咁，覺得好勁。」港姐出身的兩人又指保持空姐笑容亦不簡單，感覺像回到當年參選港姐時一樣。