William Hung沉迷賭博2度離婚　與第三任妻子努力造人

曾經紅遍全球嘅孔慶翔（William Hung）當年參加美國歌唱真人騷《一夜成名》(American Idol)，雖然佢獻唱Ricky Martin首《She Bangs》時，騎呢舞姿加上五音不全嘅歌喉，被評判無情叮走，但佢留下經典金句：「I already gave my best, and I have no regrets at all.（我已盡全力，我毫不後悔）」，成功令佢出位爆紅。人氣高企嘅佢，仲返到香港拍劇及廣告，更同薛家燕合作出演電影《我阿媽發仔瘟》。不過始終冇表演天分嘅佢，最終喺2011年放棄繼續追演藝夢，返回美國任政府部門分析師。

近日佢接受美國傳媒訪問時，透露三年前原本只係小賭怡情嘅佢，發現自己可以向呢方面繼續發展，於是放棄原本嘅工作，成為職業賭徒。但不久後發現自己已沉迷賭博：「我知我好擅長玩撲克，但後來我變得貪心，開始涉足賭博體育，我知道我不應該做這些，但我還是做了。」佢又表示自己亦為此付出代價，第二任太太因此同佢離婚。自此孔慶翔決心戒賭，重回正職，去年更同第三任太太Hannah結婚。佢透露現時正同另一半努力「造人」，雖然依家對幕前演出仍有興趣，但佢就表示暫時都係以照顧家庭為主，唔會經常出現喺幕前。