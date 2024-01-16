ERROR到台灣搵流量密碼　女網紅賣相月賺15萬

ViuTV全新節目《晚吹-404_886流量密碼》今晚（16日）首播，節目組邀請ERROR遠赴台灣，訪問當地靚女網紅，了解她們社交平台吸粉背後的流量密碼。

首集主持有ERROR梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee），帶領觀眾深入淺出地理解台灣網紅生態，今晚（16日）播出的首集，節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」作為首位女嘉賓，同時是一個社交平台有22萬追蹤人數且身材性感的人氣網紅，女嘉賓坦言自己非常喜歡誘惑男生，當初靠影寫真和賣相賺錢，後來賺到錢後才做寵物美容老闆娘。

阿Dee好奇問及：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢?」寶7回應：「一個月的話可以到兩萬塊美金。（即約港幣15萬）」阿Dee感到非常驚訝：「你很有錢耶！」且急忙向寶7顯得恭敬：「你好你好，有甚麼工作機會的話，可以洽談洽談。」十分搞笑。

對賣相而收入不俗的女嘉賓，阿Dee和肥仔問有否遇過客人提出「出價陪睡」，寶7爆料曾有一位香港人提出以300萬台幣（即約港幣75萬）與她過一夜晚，阿Dee幽默回應：「為甚麼香港人不DM我呀？儘管是200萬台幣我都OK的，那你為甚麼不去？如果我是你，我可能會去。」寶7回應阿Dee：「可是我…用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，阿Dee感到衝擊，點頭笑言：「這也是一個理由啦！」