「飛躍男」馬貫東着緊身衣跳舞　自創麻甩八式

由周柏豪、王敏奕、吳若希和馬貫東演出的無綫劇《旁觀者》，今晚（16日）除了襲擊大昇（馬貫東飾）的兇手曝光外，為了支持好兄弟隊長，大昇將負傷上陣與隊長公開表演「光之舞」，並上演「超人孖咇打怪獸」。

而馬貫東與董敬文所穿戰衣相當貼身，馬貫東更指住董敬文pat pat大讚圓潤，爆笑非常。談到身上戰衣，馬貫東坦言最辛苦是事前Keep弗：「Keep fit嚟講呢…嗰期係食少咗嘢嘅，戒澱粉質等個人唔好咁腫脹先，再去做gym，雖然脂肪係少咗，但都係要長期縮住個肚腩。另外拍攝嗰日都有啲凍，而嗰件衫係『冬涼夏暖』嘅，即係一有風就入晒肉，不過好彩拍攝時間唔算長，所以都頂得住。」董敬文則透露場口令他重拾不少童年回憶：「我廿幾年前成日做呢啲動作。」

入行長達18年、曾出演不少經典角色的馬貫東，前晚（14日）在《萬千星輝頒獎典禮2023》中終憑過去一年好表現勇奪「最佳飛躍男藝員」，獲大批網民留言祝賀及支持。熱愛演戲的馬貫東，為了演好高大昇花了不少心思，以「麻甩八式」包括：着人字拖、抓肚腩、咬牙籤、炮製鼻涕飛彈、撩鼻屎、藐嘴、猥瑣樣及瘋狂印腳將大昇的市井形象立體化之餘，亦成功令觀眾「一見大昇即笑」，網民：「馬貫東最近角色都好沉默，呢套多嘢講又生鬼，表情又多，幾得意喎」。馬貫東昨晚邊聽吳若希說話、邊撩鼻一幕更是相當入戲，完全將藝人形象拋諸腦後。談到麻甩八式為何如此神似，馬貫東透露全靠日常多觀察及思考。

昨晚還有近日憑《妳不是她》人氣急升的葉蒨文，劇中飾演一樓一「奇姐」的她，雖然出場不足一分鐘，但卻先後以「Sexy鳳姐」及「型格江湖大嫂」Look成功搶灘，難怪成為網民新寵。