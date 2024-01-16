Bri Stern 靠乳量致勝

女人想以性感形象示人，最緊要有一副前凸後趷嘅火辣Body，否則，着得幾少布都唔會有睇頭，好似來自美國嘅模特兒Bri Stern，唔止擁有37-25-36嘅驕人三圍，乳量仲要係G Cup，難怪能成為好多男士心目中嘅性感尤物！

人氣勁爆

有睇過Bri Stern嘅寫真，相信唔會懷疑佢嘅吸引力，只要肯脫敢露，好易成為眾人焦點，但原來呢位喺美國阿拉巴馬州出生嘅靚女，起初冇諗過自己會成為模特兒，反而希望投身空姐行列，所以早年曾修讀多門外語，只可惜喺高中畢業後，去過幾間航空公司應徵都落選，惟有轉移目標，去模特兒事務所碰吓運氣，結果以18歲之齡正式出道。講真以阿妹嘅美貌同身材，擔任時裝模特兒梗係掂啦，但就有啲嘥料，所以佢喺一年後轉做內衣同泳裝模特兒，人氣即刻爆升，2021年更先後成為多本男士雜誌嘅封面女郎添！

網絡吸金

有別於其他性感模特兒，Bri Stern起初冇打算藉社交平台催谷網絡人氣，事關佢覺得成件事好嘥時間同精神，寧願一心一意要做好模特兒呢份工，直至同另一位性感模特兒Maddie Moore成為閨密，慢慢發現做網紅都好有「錢途」，於是開始積極經營社交網。

可能有人會以為做網紅搵嘅錢多極有限，咁諗就錯喇！自從Bri Stern拍住Maddie Moore喺網上分享性感寫真，人氣同吸金能力都大增，兩人仲試過攜手推出網絡寫真集。不過，講到吸金最勁，始終係佢所開設嘅OnlyFans帳號，皆因以前嘅佢，雖然都係行性感路線，但尺度點到即止，家陣就愈着愈少布，網民自然樂於課金！