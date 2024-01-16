難得無王管　隨時去偷歡

好多女仔都以為男友好乖好聽話，其實係男友嘅表面工夫做得好而已。AV業界資深人士神仙乙表示認同，就好似日本AV界嘅「彼女不在系列」咁，女友一旦行開，男友就心郁郁，更加同女友嘅好姊妹搞埋一齊添！

走光引誘

喺S1出品嘅《我被她從海外回來的姐姐誘惑》入面，翔也同女友小美同居，有一日，小美因為參加公司嘅交流團要外出幾日，同時安排從外國回來嘅姐姐本鄉愛嚟屋企暫住。性格豪放嘅佢，喺屋企着得少布又性感，仲成日走光，搞到翔也硬晒軚，畀本鄉愛發現之後，不但冇鬧佢鹹濕，反而主動向翔也施展上乘騎功！事後，愛妹對翔也嘅強壯身體念念不忘，於是一次又一次勾引對方激戰，漸漸發展出感情來，到小美返嚟之後真係知點樣收科喇！

梯間肉搏

於Moodyz推出嘅《女友不在家，與她的早漏妹發生關係》當中，裕太因為屋企停電，於是去女友美玲屋企住幾日，並認識到妹妹一宮希帆，青春可愛又怕醜嘅佢，令裕太產生好感。第一晚，裕太向美玲求歡，但係被對方拒絕，惟有喺房入面動手自娛，期間發現希帆喺門外偷窺，而被發現嘅希帆就主動為裕太吹奏一曲！自此之後，裕太經常背住美玲同希帆鬼混，更喺公寓嘅梯間上演激情肉搏，簡直當女友冇到！

以身安慰

同樣由S1製作嘅《第一次和我兒時的朋友發生性關係》，講述太郎同女友拍拖已有一段日子，而兩人經常同埋青梅竹馬架乃由羅一齊吃喝玩樂。有一日，女友要回鄉探親，剩低太郎同由羅兩個相處，期間太郎突然眼泛淚光，由羅一問之下，太郎就話發現女友一腳踏兩船，令佢傷心又不知所措！呢個時候由羅趁機會向太郎表白，更主動獻身安慰對方，而太郎亦唔拒絕，一於同由羅瘋狂激戰，之後兩人便過住甜蜜又充滿激情嘅同居生活。

簡評

世界上邊有貓唔食魚，所以女仔覺得男友絕無二心，咁諗實在太天真喇！因為男人面對誘惑，真係好難用腦袋戰勝下半身㗎！就好似今日為大家介紹嘅「彼女不在系列」咁，男友喺美色誘惑之下都忍唔住出軌喇！喺3部作品中，本仙最鍾意本鄉愛主演嘅《我被她從海外回來的姐姐誘惑》，一來佢身材夠晒弗又好波，二來誘惑男主角嘅時候出盡法寶，又換泳衣又換上性感瑜伽服，仲趁男主角同女友傾電話嘅時候百般挑逗，認真夠晒刺激呀！