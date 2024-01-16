黎諾懿驚李佳芯缺Job　拍心口邀對方上自己節目

藝人黎諾懿、游學修和趙善恆等今晚（16日）出席新片首映，早前在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，黎諾懿的節目《隨懿深度遊》獲馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目，黎諾懿自言3年前第一次做監製就是在馬來西亞做節目，今次能得這個獎項令他想在馬來西亞做更多節目，又謂在宣布得獎的那一刻是十分開心，感覺就像自己的BB開始成長，並感謝身邊所有幫過他的人，希望可以繼續製作更多的節目，問到會否有慶祝活動？黎諾懿說：「等再有大啲，勁嘅獎項先。（點為之大？）攞埋香港區，又或者真係可以出去參展。」

講到黎諾懿今次未能奪得「最佳主持」，他稱沒有感到失落，還指自己不是主持：「我真係唔係主持，我只不過係識同人傾偈，我其實係好怕做現場節目，好怕要背稿，所以如果畀咗我係當之有愧。」指自己還是更適合做監製，或是訪問清談的主持。另外，提到李佳芯疑似離巢，他指不論李佳芯在哪裏，深信只要他主動邀請佳芯做節目，她都不會拒絕，又謂如果李佳芯真缺乏工作，他會邀請對方上他的節目。

同場的游學修講到早前忽然開直播發洩情緒，令他成為網絡熱話，游學修自言那一陣子受到社會上一些不開心的事情影響，累積了很多情緒，所以趁有機會就開直播發洩心中所想：「咁個日都飲咗啲酒，所以可能比較粗口，一次半次希望多多包涵。（開直播啲同事知唔知？）有啲知，咁佢哋都表示支持同關心。」強調不想再提起不愉快事件，又指自己性格關係，不會將事情想得太負面而去做傻事，所以要有適當的發洩，又謂將事情發洩出來後，心情變得舒服：「其實我嗰晚都係豁出去，但見到大家都有正面討論，係幸運，但都要告誡自己唔可以成日都咁講嘢（都有好多鬧你嘅聲音？）有啲發洩都係正常，批評係好正常，但誣衊就慘啲。」表示過去一年都在學習少說話，多做事，但到某些時候，一些話是必需要說。

而講到綠帽事件，游學修就指影響到自己不是最辛苦，最難受的是影響到身邊人，甚至是影響到不關事件的人，並強調現在與女友關係良好，並指事件不會直接影響到他與女朋友之間的關係。

至於報名參加了馬拉松的趙善恆最近因左腳扭傷，指現在走路都會隱隱作痛，可能會影響接下來的比賽，不過他指既然報名參加，就一定會出席，笑說：「如果到時跑唔到就揸車，會盡力完成。」