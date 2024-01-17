【是日通勝】

農曆十二月初七

癸卯年 乙丑月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：訂婚、嫁娶、平道

忌：結網、裁衣、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：米白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：飲食要節制，勿大魚大肉，提防病從口入。

金牛座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

雙子座：迎來風平浪靜的一天，着淺黃色衫有着數。

巨蟹座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

獅子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

處女座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

天秤座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

天蠍座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

人馬座：感情關係是不能靠無底線的遷就來維繫的！

山羊座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

水瓶座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

雙魚座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）豬 是非多

鼠：與人溝通要懂分寸，自把自為不可行。

牛：工作繁忙，身心勞累，提防體力透支。

虎：事業發展漸入佳境，易獲得上司肯定。

兔：理財策略宜守不宜攻，貪心容易出事。

龍：事業運強，多與人合作，無往而不利。

蛇：做事效率高，面對競爭壓力毫無懼色。

馬：情緒不穩易激動，不利處理重要事務。

羊：財物必須妥善保管，防人之心不可無！

猴：人緣運不錯，保持笑容可望遇上貴人。

雞：小心理財，量入為出，避免因小失大。

狗：是日沖煞，運勢平平，行事務必審慎。

豬：注意人際關係，少說是非，謹言慎行。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

化解犯太歲

每年都會有幾個生肖「犯太歲」，當中程度有輕有重。2024甲辰龍年犯太歲者包括：

‧龍：犯本命年太歲+刑太歲

本命年犯太歲者，生活會出現不少變化，容易胡思亂想，也會影響決策能力。最適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉工或搬遷等，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加任何高危的活動之餘，主動捐血或洗牙也有化解之用。刑太歲則主有輕微麻煩及是非，凡事低調為佳。有利生肖飾物：雞形飾物

‧狗：沖太歲

在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，尤其容易涉及各種人生大事，例如轉換工作、置業、搬遷、結婚或分離等。其中，感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生兒育女，容易出現感情上的重大衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，皆有助穩定關係。單身者則容易開展感情，但較難穩定發展。有利生肖飾物：虎形及馬形飾物

‧牛：破太歲

破太歲有破壞之意，代表固有關係容易遭受破壞或與人反目。流年宜加倍注意自己的言行舉止，慎防禍從口出。有利生肖飾物：鼠形飾物

‧兔：害太歲

害太歲之影響相對輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，只要少說話、多做事便可。有利生肖飾物：豬形及羊形飾物