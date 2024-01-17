星玄｜游嘉欣低胸擸「新人獎」　裝假狗造型煞食！

今日係1月17日農曆十二月初七，是日最旺生肖係龍，事業運強，多與人合作無往而不利。「龍女」游嘉欣（游游）早前以一身低胸露肩長裙出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，並與鍾柔美、冼靖峰、古佩玲、炎明熹等人齊奪「最具潛質新人獎」。

近年備受力捧嘅游游，先後參演《你好，我的大夫》、《羅密歐與祝英台》等多套重頭劇而備受關注，依家又再參與新劇《非份之罪》嘅拍攝，劇中嘉欣唔單止同朱敏瀚有感情線，仲飾演吳啟華個女。另外佢同李家鼎演出嘅無綫節目《肥媽李鼎》，游游嘅「Double May」造型堅吸睛，雖然佢話呢次「胸前澎湃」係「裝假狗」，但以游游嘅甜美笑容同高人氣，夾埋公司力捧，演戲、做主持雙線發展，游游果然事業運強。

至於今日幸運星係巨蟹座，財運好到極，趁機多做好事，活得有意義。「視后」林夏薇就係巨蟹座，依家喺內地忙住拍攝新劇《黑色月光》嘅薇薇，早前就因病返港，並拍下鼻插喉管瞓病床嘅相片，令不少劇迷擔心。

而於新劇入面，佢嘅角色亦正亦邪心狠手辣，仲同王浩信、馬志威有感情線及激情戲份，薇薇接受訪問嗰陣，都話呢個角色發揮很大，亦係佢演過難度最高嘅角色。薇薇忙還忙，記得要好好保重身體，同埋要多做好事呀。