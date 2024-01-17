MIRROR重新開騷爭議聲不絕　姜神黑白配鬥舞

人氣男團MIRROR自「墮屏事件」後相隔一年半重踏演唱會舞台，前晚（15日）為一共16場演出揭開序幕。事前遭各自粉絲投訴「姜神合併表演」的姜濤及Anson Lo，無懼是非「黑白配」鬥舞，AK則貼身「頂」女Dancer，舞姿意識大膽。全晚演出12子幾乎都在「大平地」登場，機關欠奉，以策安全。

MIRROR世界巡迴香港站前晚首場，演出場地由年前的紅館轉移至亞博，全場座無虛席。開騷前姜濤粉絲團「姜糖」與Anson Lo粉絲團「神徒」得知演唱會有屬於2人的合作表演環節，因而產生不滿及作出投訴，不過最終姜濤與Anson Lo依然以「黑白配」登場比併舞功，雖然全程只得分餘鐘，略嫌唔夠喉，不過2人表現出默契，動作合拍。2人又獲安排「壓軸」出場，演唱會去到中段才見姜濤現身獻唱《黑月》，期間與一位女舞蹈員身體貼近並作勢親吻，粉絲睇到嘩聲四起，而Anson Lo之後以銀色閃石開窿裝登台，一輪騷肌勁歌熱舞，2人搶鏡度可謂分庭抗禮。

另外，AK演唱時索性在台上換衫，被發現透視裝透點，之後即穿上西裝褸，頓時「降溫」，不過台上的他舞姿動作大膽，自摸、攬女又貼身「頂」向背對自己的女舞蹈員，辣㷫全場氣氛。至於一向琴技了得的Edan亦騷quali，自彈自唱《E先生連環不幸事件》後，並為緊接出場的Jer伴奏，2人合唱時更鬥飆高音展唱功，台下掌聲雷動。

預告場場不同彩蛋

尾聲時，12子換上白色西裝合唱Jer作品《人類群星閃耀時》謝幕，場面溫馨。Encore部分，眾人換上牛仔褸再高唱《IGNITED》，此時隊長Lokman發言向台下觀眾說：「全晚第一次聽到我哋講嘢？我哋一直喺度唱同跳，未必會行出嚟講好多嘢，但係我哋會一直唱一直跳，只要你哋（粉絲）喺度！」台上即報以掌聲，當他們唱出《BOSS》時，半空撒下印有MIRROR各成員樣貌的圓形紙碎，引來粉絲搶奪。二度Encore時，Jeremy突然獨自登場，半開玩笑說：「你哋仲唔走嘅？因為有彩蛋，我平時唔係好講嘢，所以決定企喺台上講足3分鐘，表演畀大家睇，哈哈！其實16場演唱會每場都有唔同嘅彩蛋，大家對於今晚呢個彩蛋滿意嗎？」最後12子合唱《We Are》，為是晚演出畫上句號。

另外，現場所見，12子各自的歌迷會於場館附近展開應援行動，其中以「人氣王」姜濤及Anson Lo粉絲聲勢較浩大，亦有鏡粉自發為團隊於當眼處送上巨型廣告牌，以表團忠。

So Ching提早慶生 粉絲贈興

前年於MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員阿Mo，仍於醫院面對漫長的康復治療，其女友So Ching一直不離不棄，如今MIRROR再度開騷，So Ching沒有任何評論，反而其粉絲選擇在這個時間為她提早慶生，於社交平台大晒印有So Ching靚相的月曆，並留言：「預祝蘇師兄生日快樂，身體健康。」而So Ching亦有在社交平台限時動態晒出照片。

至於阿Mo的父親李盛林牧師日前於代禱信提到兒子對新的醫療方案總是渴望期待能早日落實，以至他能脫離這一年半不能動彈的狀態。