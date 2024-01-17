郭珮文來勢「胸胸」　黃婧靈無懼被「篡位」：咪神不止一個！

「波波」黃婧靈憑36E上圍獲封「無綫咪神」，但近年她轉攻拍劇，相對較少參加綜藝節目，封胸後聲勢明顯回落。她早前受訪時被問及此事，突然「跳掣」傻笑足足兩分鐘，叮囑自己冷靜才繼續講，她指去年確實有點變化，由主持綜藝轉為拍劇，但一直有工作，沒有發生任何事。

對於前港姐郭珮文因上圍豐滿，獲封「大騎樓港姐」，問到她可會覺得「咪神」地位大受威脅？波波笑言最緊要百花齊放，雖然沒見過對方，但大讚觀眾改名有創意，具轟炸力，問到打算如何重奪「咪神」之位？她說：「咁嚴重？得一個位咩？唔好忘記公司有高Ling BB（高海寧）、劉穎鏇，好多靚腳、靚腰同事！」

結婚講明分房瞓

她透露自己近來積極學習，學打拳、普拉提及健身之餘，又跟鄧智堅學演戲。談到感情事，她指過往的性格有點似早前播出劇集《妳不是她》的角色，為了滿足男友甚麼都會答應，欠缺個人想法，生活以男友為中心，若果對方愛長髮她就不會剪短髮，而現時的她則很享受個人空間，不經不覺已單身5年。她又指將來拍拖不介意同居，但就有條件：「同居得，但Break一兩日得唔得？哈哈！我真係要Me Time，第時結婚都諗住分房瞓，一人一間房，同埋一間共同房，當然要睇有冇充足財力。」她又希望趁年輕，把握「黃金十年」在事業上好好打拚。