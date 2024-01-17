群星溺愛狗隻程度勁誇！Paris起狗仔夢幻屋芭芭拉複製愛犬

好多荷里活紅星如你同我一樣都愛養狗，不過佢哋溺愛「毛小孩」嘅程度就唔係個個得，以下就係一啲紅星愛狗方式！

Kylie Jenner請狗保母

美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner出晒名係「狗癡」，由於佢家中有7隻狗仔，佢根本上冇能力一個人獨自打理愛犬，所以佢請咗幾位「狗保母」嚟照顧佢啲「寶貝」。

芭芭拉史翠珊複製愛犬

荷里活老牌紅星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）出名係「愛狗之人」，佢擁有兩隻狗女Miss Violet同Miss Scarlett，而佢曾公開透露兩隻狗係複製佢2017年離世嘅「棉花面紗犬」Samantha嘅細胞而成。佢當時咁解釋：「經過陪伴我14年之後，我對失去我至愛嘅Samantha而大受打擊，而我當時只想用一啲方法嚟保留佢，所以選擇複製佢。我依家兩隻狗擁有Samantha嘅基因。」而複製動物一啲都唔平，價錢高達5萬美元至10萬美元。

Paris Hilton為13隻愛犬建超級狗屋

希爾頓酒店創辦人後人Paris Hilton出名大使，佢家中擁有13隻愛犬，而為了畀呢班「毛小孩」住得好啲，佢2009年竟然喺位於比華利山嘅寓所旁興建兩層高嘅「超級狗屋」畀佢哋住。 「狗屋」跟足Paris「浮誇」品味，屋內除咗有一個螺旋形樓梯之外，亦有一個存放名牌狗衫嘅衣櫃、一盞水晶吊燈同舒適嘅靚床。甚至全屋裝有冷氣畀佢哋嘆世界，真係做狗好過做人！

珍妮花安妮絲頓請專人為狗按摩

珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）出名係「狗奴」，多年前曾有一名電影工作人員爆料指珍妮花拍戲時都會帶埋隻寶貝狗Norman開工，除咗有一張私家櫈之外，珍妮花更聘請一名接摩師專門在場每日為狗仔按摩。而每次「放飯」Norman都會同隊crew坐埋一齊開餐。不過Norman最終於2015年離世，珍妮花為咗紀念佢而喺右腳紋Norman個名。

奧普拉為狗仔成立信託基金

美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）一向視狗如命，2007年佢被傳媒踢爆為家中幾隻愛犬成立信託基金，如果佢萬一有不測嗰陣繼續有錢保障維持佢哋嘅奢華生活。