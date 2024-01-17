疑起離心受冷待？姚焯菲頒獎禮食白果　粉絲炮轟離晒譜

本月14日晚舉行的無綫頒獎禮可謂有人歡喜有人愁，其中最令粉絲不滿的是「聲夢小公主」姚焯菲（Chantel）與21位候選藝人角逐由投票選出的「最具潛質新人」，最終卻未能躋身5強奪獎。粉絲認為「人氣擔當」炎明熹和入行年資較長的古佩玲及游嘉欣攞獎尚可接受，但Chantel敗給同為《聲夢傳奇》出身但人氣較為遜色的鍾柔美及冼靖峰，就實在離譜。

粉絲在Chantel所屬的唱片公司社交網洗版留言，指賽果難以理解，又謂她雖為學業要奔波於香港和新西蘭兩地，但每逢假期必返港工作，保持曝光率及人氣，單是過去1年便推出共4首歌，包括獨唱歌《小出走》和《這個姿態》，與Aska合唱的《氣泡青瓜》以及和女圑After Class合唱的《Not Givin' up》。之前她在新城頒獎禮上獲《勁爆多媒體歌曲》獎，連帶商演多達15個，早前推出的相集更為公司賺6位數字，成績亮眼。

新曲MV遲大到

另外，粉絲又留言指官網曾公布Chantel的最新歌曲《初心小島》將於1月11日首播，1月12日登陸各大音樂平台，同日晚上9時推出MV，但粉絲等足3日仍未見MV蹤影。經過粉絲炮轟後，官方才宣布MV於昨晚在Chantel的網上頻道登場。

而昨日有讀者爆料，指Chantel一向聽話，頒獎禮當日早上8時依照安排，偕潘靜文及林智樂出席山頂活動後，就搭船往澳門出席頒獎禮至深夜，可謂由朝做到晚。至於Chantel疑被公司冷待，傳跟續約有關：「因為《聲夢》歌手參加完比賽要簽5年合約，依家差唔多要傾約，聽聞Chantel嚟梗會同其他唱片公司嘅歌手合作，所以唱片公司咪畀少少壓力佢，等佢記得要續約囉。」