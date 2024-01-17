韓印紅與日清首度聯手　推出全新口味「葱葱辣麵」

【特約報道】韓式食品素來深受許多港人愛戴，當中最受推介的一定少不了韓式即食麵，麵質爽口彈牙，兼掛滿濃厚的湯底，令人一試上癮！而各位即食麵迷有福了，韓國新鮮農產品經銷商韓印紅與日清食品兩大品牌首度聯手，耗時一年研發出全新正宗韓國風味即食麵——「葱葱辣麵」，並於即日起正式推出市場，以韓國每家必備的「國民之葱」入饌，配上精心鑽研的韓式湯底及麵條，絕對能顛覆大家對韓式即食麵的想像！

由韓印紅和日清聯手推出的全新口味「葱葱辣麵」，是由每家每戶必備的「國民之葱」入饌，湯頭、麵條及配料等全方位還原韓國餐廳的滋味及精髓，並特別加入青葱、香菇等豐富蔬菜作為配料，配口感煙韌彈牙、掛湯力十足的韓式圓麵條。當中湯頭香菇、白菜、洋葱的鮮甜味道，融合雞肉和牛肉的濃香，再加入特選香辛料，將葱及辣完美結合，製成令人無法抗拒的濃郁辛辣湯頭，讓大家安在家中，也能輕鬆化為韓國廚師，打造出連韓國人也認證的正宗地道口味。

「葱葱辣麵」即日起於韓印紅獨家發售，單價HK$9，韓印紅旗下韓式餐廳JJANG（海陸空）亦會推出「葱葱辣麵」期間限定新餐單，由韓國主廚創作出兩大人氣料理新品，包括有「葱葱辣麵」原味套餐和花蟹「葱葱辣麵」套餐。前者由韓國大廚以韓式傳統方式製作熱騰騰的「葱葱辣麵」，配上清新香葱，以當天新鮮食材入饌，以最傳統方式品嘗充滿韓味的麵食；後者則加入韓國名物螃蟹，把「葱葱辣麵」的體驗昇華至極致，把其鮮味滲入湯底，加上青葱帶來的清新感，絕對是垂涎之選。

韓印紅代表理事林裁華表示，即食麵是一種幸福的象徵，今次很高興能夠促成與日清食品的合作，共同推出全新口味。他又期望韓印紅能夠繼續把韓國即食麵推廣至東南亞，以至世界各地，讓大家都能夠感受即食麵的滋味和幸福。為了隆重其事，韓印紅更捐出200箱，即4,800包「葱葱辣麵」予惜食堂。

發布會當天有韓國主廚即場炮製「葱葱辣麵」，並傳授烹調技巧，他說：「其實製作方法十分簡單，火力約中火偏猛，水滾後將麵餅烹煮4至5分鐘，湯粉和蔬菜配料亦可以在水滾後一同下鍋，讓麵條完全吸收湯粉的味道。」他又指出葱是韓國料理中不可或缺的食材，含有豐富營養，還有提神和保暖的作用，配合濃郁的辛辣湯頭的話，更能夠幫助大家緩解宿醉，可見葱的功效相當多元。