帝港酒店集團Royal Delights(R+)賀年糕點喜迎金龍

【特約報道】臨近新春喜慶日子，帝港酒店集團 Royal Delights (R+) 特別推出多款應節糕點，除了大受歡迎的瑤柱臘味蘿蔔糕、桂圓金箔棗皇糕、盆滿缽滿芋頭糕及至尊蔗糖紅年糕外；甲辰龍年再獻新猷，帶來全新陳皮桃膠吉士玫瑰糕，嚴選優質上乘遠年陳皮，配以「平民燕窩」之稱的桃膠等製成，為新春添上甜蜜窩心暖意。由即日起至2024年2月2日於帝都、帝京、帝景及帝逸酒店預訂，更可享獨家折扣優惠。

新春品嘗年糕寓意步步高陞，學業或事業皆穩步上揚，而年糕有鹹有甜，瑤柱臘味蘿蔔糕 選用碩大白蘿蔔配上矜貴瑤柱及鹹香臘味炮製，無論煎或蒸都能嘗到絲絲清甜的蘿蔔，可口美味，齒頰留香；盆滿缽滿芋頭糕以香軟粉糯的芋頭切粒後配上油腴甘香的臘味粒精製而成，甘香惹味，令人吃不停口。一系列甜糕包括至尊蔗糖紅年糕、 桂圓金箔棗皇糕、 富貴椰汁白年糕，清甜軟糯，讓一家人甜甜蜜蜜迎春節。今年更推出全新的 陳皮桃膠吉士玫瑰糕 及 五色雲豆發財菌皇糕，為大家帶來不一樣的素糕口味。

陳皮桃膠吉士玫瑰糕

桃膠有 「平民燕窩」之稱，大廚今年以此入饌，配以遠年陳皮、玫瑰醬及吉士，創作全新口味的素糕。糕身軟糯，甜而不膩，配上粒粒口感彈牙的 桃膠 ，口感豐富，令人吃不停口。

五色雲豆發財菌皇糕

意頭十足又健怡可口的賀年糕點！選用五色雲豆、鮮什菌配上髮菜，不但口味健康宜人，更為糕點添上馥郁濃厚的菇菌香氣。軟腍的菇菌配上五色雲豆，口感豐富，是老少咸宜的賀年好選擇。

桂圓金箔棗皇糕

紅棗素來被視為養生佳品，大廚以此入饌，特別為一眾女士創製的賀年糕點。精選碩大飽滿、棗味濃郁的新疆天山雪棗，炮製成上層及底層的香甜紅棗糕，兩層之間加入桂圓椰汁糕，帶來清甜不膩的味道，令層次及口感更為豐富，面層綴上金箔，添上矜貴感覺之餘，同迎金龍。

今年亦備有多款賀年禮盒，包括一次過可品嘗４款賀年糕點的帝港四喜臨門年糕禮盒，而尊貴賀歲極品禮盒則以至尊蔗糖紅年糕配鐵觀音茶葉及自家製X.O.醬；為了迎合素食人士，今年更首次推出素食的雙星報喜素年糕禮盒，內有五色雲豆發財菌皇糕及陳皮桃膠吉士玫瑰糕，送禮自奉皆宜。