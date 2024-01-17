余宗遙變「霆鋒2.0」被鬧　丁子朗想同洪嘉豪組CP

藝人丁子朗與余宗遙昨晚（16日）現身觀塘錄音室錄音，由於他們早前在無綫大型選秀節目《亞洲超星團》中，演唱過謝霆鋒一曲《活着Viva》而受到觀眾歡迎，故二人應粉絲要求特意到錄音室錄這首歌送給粉絲。

丁子朗指余宗遙早前被導師及韓星Rain大讚是新一代謝霆鋒，更大讚對方有才華：「佢寫咗幾首歌畀我，將來我出歌全靠佢。」不過余宗遙就表示自出現了自己是第二個謝霆鋒的片段後，便引來網民批評，他笑謂：「畀人鬧都係好事，總好過冇人知，不過因為我油咗紅色指甲所以畀人話我乸，而謝霆鋒油黑指甲就畀人讚Man。」

談到於《萬千星輝頒獎典禮》上獨擔大旗當主持，記者指丁子朗明年應能於頒獎禮上獲獎，他謙虛表示不敢去想，更大讚無綫總經理曾志偉大膽讓他獨自當主持，最開心的是對方一直陪他綵排了7、8個小時，笑指綵排時自己不時犯錯令對方皺起眉頭，到節目開始前對方才對他說「得啦！加油！」，自己當刻才舒一口氣：「你諗吓，你老闆坐正喺你面前睇住，我自己都擔心。（佢有冇瞓着？）冇，平時可能有，但今次真係冇。」他透露綵排時還包括澳門的局長、樂易玲及曾勵珍也在場。

他坦言也留意到有網民網上給他負評，包括指看他為何能有這個機會做主持、捧他捧到出面等等，他說：「我都係盡力做，至於人哋話我擦鞋，我都係做番自己。(曾志偉有冇畀評語？）佢話係唔完美，但冇一個騷係完美，繼續努力、繼續做啦，算唔錯。（畀自己幾多分？）60分，有好多地方要改進，例如同觀眾再多啲互動，要再鬆容啲，要跑步練好條氣。」

另談到他的緋聞女友郭柏妍近日被爆心儀歌手洪嘉豪，故之前在宣傳劇集《妳不是她》與他合照時明顯避忌，更稱二人只是同事和朋友關係，自己是單身，疑似與他劃清界線？丁子朗表示未看過報道，問到是否認識洪嘉豪？他說：「認識，有陣時工作都會見到嘅朋友。（有冇慶幸同郭柏妍嘅緋聞轉咗畀其他人？）唔好咁講，人哋都唔係好差啫，坦白說，之前都係因為劇集宣傳，因為嚟緊仲有《奪命提示》同佢做一Pair，好開心觀眾將呢件事由劇集帶到落真人有呢種感覺，一齊搵錢我不介意嘅，哈哈！（如果加埋洪嘉豪3個一齊？）佢唔介意我都不介意㗎，又或者我同洪嘉豪兩個囉，哈哈！」