未離隊先爆戀事　中島健人秘戀前女團舊將3年

日本前尊尼事務所因性侵醜聞開設新公司STARTO ENTERTAINMENT後，旗下男偶像亦獲鬆綁，頻頻爆出戀事。剛宣布3月底退團的組合Sexy Zone的29歲主將中島健人，被踢爆秘戀同齡的前女團E-girls主音鷲尾伶菜3年，去年更蜜遊意大利梵蒂岡拍拖。

現正主演新劇《客廳裡的松永先生》的中島，上周才宣布因即將踏入30歲，決定於3月底離開所屬長達12年的Sexy Zone單飛，但他未退團已率先爆出戀情。據報道兩人於3年前合演節目結識，因同齡兼生日只相差2個月相當投契，在男方主動追求下火速撻着，被發現不時會交換相同品牌的衣服穿着。

兩人又同樣熱愛旅行，不時會出國拍拖。去年黃金周前夕，兩人低調去意大利旅行，更到訪著名宗教聖地梵蒂岡，參觀不少教堂等歷史建築，女方於去年3月便曾在社交網便公開教堂相片「洩蜜」。享受完5日3夜的甜蜜之旅後，中島因工作在當地解散，各自搭飛機返回日本。

中島健人透過STARTO回應：「鷲尾是我很尊敬的藝人，也是我的朋友。」並未否認戀情。而E-girls於2020年解散，鷲尾於去年底亦離開効力了12年的事務所LDH JAPAN。