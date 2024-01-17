美妝蛋、化妝掃清洗方法大剖析

古語有云：「工欲善其事必先利其器」，相信不少女生為了擁有精緻、好看的妝容，都買了不少化妝工具來輔助自己。不過，你是如何對待它們的呢？用過之後還不斷重用，直到化妝掃的毛都已經結塊才洗？還是等到整個美妝蛋都吸滿了粉底液，看起來髒髒的才會洗？其實，這些稍不留意的細節都可能是導致你妝容斑駁，甚至爛臉的關鍵。

1.清洗化妝工具的頻率

你知道應該多久洗一次刷具嗎？通常的話，如果化妝工具接觸的是粉狀產品，如胭脂、碎粉、眼影、暗影、高光等，可以1至2星期洗一次，像眼影掃這一類刷具可以洗得更頻繁，避免影響眼影的發色，否者只會導致眼妝看起來很髒。如果是遮瑕掃、美妝蛋、粉底掃這些接觸膏狀或液體的產品，最好就用完即洗，因為濕潤的工具就這麽放著容易孳生細菌。

2.清洗化妝工具的產品

現在市面上有專門清洗美妝蛋個刷具的清潔劑，清潔力強，能有效洗淨美妝品的殘留。除此以外，針對刷具，也有速乾的洗劑，只需噴在刷具上，并在紙巾上畫圈，就能得到一把乾淨如新的化妝掃。如果不想另外購買單獨的產品，其實可以用洗髮水洗化妝掃，不少化妝掃也是動物毛製造，因此十分適合。至於美妝蛋則可以沐浴露清洗，只要用完即洗，一樣能輕鬆去除殘留的粉底液。

3.美妝蛋的清洗方法

現時不少女生都會Gel甲，甚至做延長甲，若果直接清洗美妝蛋，很容易會劃破它，導致美妝蛋報廢的機率大大提升。其實，可以準備一個密封袋，將要清洗的美妝蛋放入其中，并加入適量的清水和清潔劑，封口後，隔着密封袋去揉搓美妝蛋，就不用擔心它們毀壞了。

4.刷具的清洗方式

至於化妝掃，只需準備一個玻璃杯並倒入清水和清潔劑，然後將刷具垂直放入水中，朝着同一個方向旋轉攪拌清洗。建議先清洗蘸取粉類產品的化妝掃，然後再清洗蘸取膏狀產品的化妝掃，直到將每一把刷具洗乾淨，再以清水清洗即可。