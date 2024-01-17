流感與新冠勢「雙疫夾擊」　團體推噴鼻流感疫苗免費接種

每年一至三月為本港流感高峰期，加上現時新冠肺炎確診陽性比例持續上升，本港勢面臨「雙疫夾擊」的威脅。有鑑近月有多宗幼兒感染流感、且沒有接種流感疫苗的重症病例，有團體最近推出噴鼻式流感疫苗接種計劃，開放予學童免費接種，期望提升社區整體接種率及減低重症風險。

根據最新監測數據顯示，本地新冠肺炎及季節性流感的整體活躍程度，分別有明顯及持續上升趨勢。呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生指出，一般流感基線水平為9.21%，而截至本年1月10日，流感陽性為11.77%，即已超越基線水平；其中甲型(H3)流感流行病毒株佔整體病例近八成。

18歲以下學童 溫流感疫苗接種率不足

根據衞生署數據顯示，2023/24年度季節性流感「疫苗資助計劃」推行至少三個月，高危群組中，18歲以下學童接種率仍然不足，當中六個月大至未滿六歲兒童的接種率不足一半。曹醫生指，近月多宗兒童感染流感重症個案均沒有接種流感疫苗，情況引人關注。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷醫生指出，健康人士患上季節性流感後，只有少部分人能夠自行痊愈。患者可以在病發前後感染他人，其中高危一族，包括幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長，出現嚴重併發症的風險亦較高。

噴鼻式流感疫苗 適用年齡為2至49歲

曾醫生指，接種流感疫苗是最有效的預防措施，現時市面上有三款流感疫苗選擇，包括滅活流感疫苗、重組流感疫苗及減活流感疫苗。其中減活疫苗透過噴鼻接種，適用年齡為2至49歲。他又措，噴鼻式流感疫苗可以無痛的方式，幫助加速接種過程，並在鼻腔建立第一道防線，能有望提高學童接種率。

目前本港已經踏入冬季，曾醫生指出，接種疫苗最理想時間為冬季流感季節前接種，因要讓身體有充分時間，提升免疫力，通常要兩個星期才可以產生抗體。

社區組織推免費噴鼻式流感疫苗計劃

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生表示，為提升流感疫苗接種率，疫苗學堂、香港惠澤長者基金及蘇浙滬醫療中心早前捐出120支噴鼻式流感疫苗予香港聖約翰救傷隊各級人員、退休人員及其家屬；以及年齡介乎2至12歲幼稚園及小學學童接種。