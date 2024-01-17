【簡潔生活學】願景板有神奇力量嗎？

我每年都會為自己製作「Vision Board」，這種在歐美很盛行的規劃清單，從字面上解釋就是「願景板」或稱「夢想板」，主要是將自己的夢想、目標或理想生活等，透過相片或文字放進Vision Board內，可以設定為一年的短期規劃，或是三至五年的長期規劃，為甚麼要這樣做呢？

首先，人類天生有惰性，即使定下目標時充滿熱情和鬥志，但也會隨時間冷卻，加上每天發生的事情充滿變數，稍有遇到挫折或阻濟時，便會容易放棄或忘記。

其次，Vision Board跟吸引力法則有莫大關係，當我們洗腦式說服自己：這是有可能的！這是可以做到的！慢慢地，我們的潛意識便會朝着目標，努力邁進，所以將實體Vision Board放在當眼處，每天便能提醒自己，就好像進行斷捨離時，將猶豫盒放在當眼處一樣，經常提醒自己需要好好處理。

可能大家對Vision Board的成效存疑，假如每天跟自己講：我要中六合彩，就真的會中六合彩？當然不一定，但是，你起碼會提醒自己，記得去買彩票，否則又怎會有機會中獎呢？

實際行動，總好過坐着等運到，對嗎？

套用到進行收納個案時，我們除了解客戶在整理收納上有甚麼困難，例如：物品不斷增加、不能扔東西的原因等等，也會詢問他們想要過怎樣的生活、對未來生活有甚麼期望等，除了可以進行分析解決問題，也希望他們透過想像的畫面，觸發起對理想生活的欲望，繼而逐步實踐「斷捨離」與收納習慣，最終達到理想生活的模樣。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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