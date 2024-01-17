馬國明與劉穎鏇合作 ：我老婆話佢正身材夠均勻

藝人馬國明、蔡思貝及高海寧等今日（17日）到油塘出席《飛常日誌》宣傳活動，眾人在台上大玩遊戲，馬明更重演海報上「壁咚」蔡思貝一幕，場面搞笑。

事後馬明接受訪問，劇中周旋蔡思貝與劉穎鏇之間的他，被笑艷福不淺，他指今次與劉穎鏇較少對手戲，希望日後能再合作，期間他大爆：「我老婆（湯洛雯）成日話佢好正，身材又均勻，佢又成日讚內地演員肖戰，因為佢近排鍾意睇仙俠劇。（唔會呷醋？）唔會，每個人都有偶像。（你唔係佢偶像？）我都係㗎，佢好鍾意我《On Call》嘅「一件頭」㗎，上年又鍾意我拍《隱形戰隊》嘅「Ocean」，佢都有鍾意我作品嘅。」

被問到可會與湯洛雯「夫妻檔」拍劇？馬明笑笑口表示：「要問佢，同埋唔知有冇監製夠膽好似搵陳豪同陳茵媺咁搵我哋拍，我就唔抗拒，但都要睇劇本點寫，我係驚佢同我拍會忍唔到笑。（拍喜劇？）可以呀，佢模仿好叻㗎，睇睇吓電視會突然模仿人，仲要好似，如果撞到個角色可以畀佢發揮到會好爆。」

提到二人上周在港補擺喜酒，馬明指這是雙方家長的決定，他說：「因為我哋蘇梅嘅婚禮冇請親戚，雙方家長都覺得補返親戚影相就唔會留有遺憾，會圓滿啲。（製造兩個人味道香水？）係我老婆意思，佢話想畀啲賓客留個紀念，所以我哋就各自調自己鍾意嘅味道，最重要係特別多謝黃嘉樂太太為我哋嘅婚禮影相。」