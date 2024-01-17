Surreal Landscape　超現實綠色別墅

綠色建築給人的印象離不開綠化、樸素、節能、採光好、夠通風、實而不華等等，但只要想像力豐富一點，它絕對可以變得華麗、奇趣、夢幻，甚至超現實！正如今次介紹的概念建築「Surreal Landscape」，一身馬卡龍綠，襯上「曲折離奇」的造型，散發出濃烈的童話色彩。

貌似藤蔓

度假別墅十居其九依山傍水，皆因有美景相伴加遠離煩囂，心靈才有機會得到洗滌。由設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Surreal Landscape」，同樣以大自然為據點，周邊有山有水，一片綠色，環境清幽。從預想圖所見，「Surreal Landscape」是名副其實的綠色建築，表面披着一層馬卡龍綠（Macaron Green）外衣，看起來亮麗又清新，其不規則輪廓有點超現實，又貌似藤蔓的枝條，襯以漩渦狀紋理，令整幢建築增添幾分自然美與層次感。

景觀開揚

據悉設計師以兒時聽聞的睡前故事為靈感，因此「Surreal Landscape」的設計富有童話色彩。至於室內布局分為分為兩層，上層為休息區，下層可作為款客、用餐的空間，並採用半開放式設計，利用大片落地玻璃，令室內與戶外的界線模糊化，從而為住客帶來開揚的觀景視野，亦有利採光和通風，符合綠色建築的規格。另外，室內布置加入大量綠色盆栽，豐富建築物的自然特性，呼應戶外的優美景觀。