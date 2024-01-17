蔡思貝以佘詩曼為榜樣　高海寧獲「女配」收300短訊

蔡思貝今日到油塘出席新劇《飛常日誌》宣傳活動，劇中的她與馬國明飾演離婚夫婦，並在同一個地點工作，關係既微妙又充滿默契。

問她現實生活中與前度是否可以再見亦是朋友？思貝表示：「都可以，大家都唔係好有仇恨咁分開，咁所以大部份前男朋友都可以做返朋友，互相關心。」

在剛過去的台慶頒獎禮坐足全晚卻「食白果」，思貝坦言沒有失望，而且好開心，她說：「今次大家坐埋一圍仲開心，大家都好融洽有講有笑，最感動係見到大家嘅努力得認同，見到佘詩曼更加會以佢為榜樣，佢好叻，一返嚟拍劇就留吓好多紀錄，唔係個個都做到。」此外，思貝受訪期間不幾咳嗽，她指自己哮喘復發，「近排天氣一冷一熱，細個有哮喘，呢排有少少返發就咳唔停。」

同場，高海寧（高Ling）透露劇中飾一個有段婚姻的女性，並育有一名女兒，但身邊卻一直出現暖男洪永城，而對方更默默地為她付出，高Ling大讚洪永城：「佢做咗爸爸果然唔同啲，對任何女性都好似自己個女咁看待，散發晒父愛，好有暖男特質，佢老婆教得好好。」

剛在台慶頒獎禮上獲得「最佳女配角」的高Ling聲音沙啞，她指頒獎禮當晚便生病了，更因而失眠及咳嗽，故尚未慶祝生日及得獎，她說：「要去到2月農曆新年先有時間慶祝，到時叫一班朋友順便慶祝新年。」

高Ling又表示得獎當晚收到超過300個祝賀留言，令她十分感動，並親自逐一回覆。問她會否以視后為目標？高Ling覺得得獎要配合天時地利人和，有沒有獎也會做好工作和角色，她說：「當然都會定下視后目標，希望將來有個角色好似佘詩曼咁眾望所歸。」