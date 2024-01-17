李玟離世首個生日紀念日　二姐李思林：2023是艱難的一年！

今日（17日）是已故樂壇天后李玟（CoCo）離世後首個生日紀念日，其歌迷從世界各地聚集到武漢為CoCo準備生日會，並邀請了CoCo的家人參加。

早上許多歌迷帶同鮮花和禮物來到了石門峰紀念公園李玟紀念園，鮮花布滿了整個紀念園，形成一片花海。下午1時17分，紀念生日會正式開始，86歲高齡的李媽媽在CoCo兩位姐姐的陪伴下入場，並代CoCo主持切蛋糕儀式。歌迷們感謝李媽媽為這世界和舞台了CoCo這位巨星，安排了才藝表演環節，演繹CoCo的歌舞。

CoCo的二姐李思林（Nancy）代表家人表示：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說都是艱難的一年，2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日，世界各地的歌迷都來到這裏為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。」她續指希望大家記住CoCo留下的愛，帶着她的愛和正能量努力地生活下去：「CoCo走後，媽媽經常跟我們姐妹說，媽媽自覺年時已高，而我和大姐年齡也不小了，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她。看着大家從十幾歲變成現在社會的棟樑，你們就像我們的家人一樣，希望大家繼續團結起來，努力延續CoCo的善良、溫暖和正能量，她在天堂一定會很感恩歌迷們。」

活動上，李媽媽還宣布CoCo李玟全球歌迷會官方信息平台的成立，用於統一發布未來各類紀念活動信息。來自各地的歌迷代表稱雖然CoCo不在了，但我們會繼續團結在一起，一起紀念CoCo，一起以CoCo的名義延續愛，一起做有意義的活動，讓更多人感受到CoCo的溫暖。CoCo一直是大家的信仰和精神指引，今後的每一個1月17日以及很多個紀念日，歌迷都會繼續相聚，用溫暖的方式紀念我們最最心愛的CoCo，也會代表CoCo繼續愛家人、愛社會。