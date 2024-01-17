炎明熹攞獎攞到手軟　答謝粉絲搞BBQ影相500次

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）頻頻獲獎，除了在兩大樂壇頒獎禮上交出了亮麗成績外，在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，她奪得「最佳電視歌曲」以及「最具潛質新人」兩個獎項，她對此表示：「好榮幸，好開心，好感恩，呢啲獎項會陪伴住我，亦都會成為一種支柱支撐住我，當見到呢啲獎項嘅時候，之前所有嘅唔開心都會一掃而空，令我覺得一切嘅付出都得到咗回報，畀我無限嘅動力，繼續勇往向前加油努力！亦都好多謝屋企人、朋友、老師、前輩同粉絲們對我嘅支持同陪伴，多謝你哋一直以來都咁愛錫我。今年希望可以有更加多唔同嘅『炎明熹』畀大家睇到，亦都希望大家喺新一年開開心心，身體健康，事事順利！」

而為答謝粉絲的支持，Gigi早前趁大學假期抽空參與「炎明熹粉絲後援會」舉辦的聚會，與一眾Gi炎粉（粉絲䁥稱）BBQ，現場大玩遊戲又抽獎，為令大家有個難忘的聚會，Gigi主動提議跟現場500位Gi炎粉逐一合照，還親手送上由她親自設計並印有簽名的賀卡！難得與粉絲見面，Gigi感到十分興奮：「我知道佢哋一直十分支持同愛護我，將我當成家人，好似一個大家庭一樣。由於我唔叻用言語表達，所以一直好期待能夠同大家見面，親口道謝，希望大家會開心。當知道後援會要舉行粉絲聚會，我好想見到大家，回饋佢哋對我嘅支持！」

Gigi知道有部分Gi炎粉未能參與今次聚會，貼心的她特意在活動前於社交媒體開直播跟粉絲見面，Gigi更首次在線上直播玩賽車遊戲，雖然她經常「炒車」，但為了氹粉絲開心，被他們取笑也在所不計。