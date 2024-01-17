傅嘉莉台慶頒獎禮全軍覆沒　發長文坦言當晚不開心

傅嘉莉（Kelly）2003年入行至今20年，今年在《萬千星輝頒獎典禮》憑《廉政狙擊》和《香港人在北京》被提名最佳女配角，以及以《一舞傾城》和《香港人在北京》被提名《飛躍進步女藝員》，可惜最終空手而回，慘食白果。

頒獎禮，她透過社交平台發長文，表示：「沉澱，修正，再重新出發。在演員道路上並不容易。但路途每一個經歷，每一個感受，也是一個財富。尤其對於做演員的我。衷心感謝所有，所有支持我投票給我的你們。無論高山低谷，有你們的愛，令到我在路途上並不孤單。我會繼續努力把每頁黑白的文字，每個大小人物的角色，演活出來，感動你心。」

Kelly再次恭喜所有各得獎者，表示：「真切明白每個獎項背後所付出的努力和堅持，期待與每一位優秀演員的合作。當中我要衷心感謝一個人，鍾澍佳總監製。雖然昨晚未能在台上多謝你，但我由心真的感謝您對我嘅信任，支持和鼓勵。感謝給我參演《香港人在北京》給我Funny這麼好的角色，令觀眾可以看到完全不一樣的傅嘉莉」

KELLY坦言當晚不開心：「的確有點不開心的是，整體造型，我不太滿意，力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。」不過她循例都有多謝服裝贊助及髮型師，網民好奇咁有甚麼令她感到不滿。