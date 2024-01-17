林慧倩參與電影拍攝　揭彭于晏成日爆肚

有「搏擊女神」之稱的女星林慧倩（Giselle）早前擔任主辦單位出錢出力舉行小型MMA比賽，Giselle全程看得相當肉緊：「其實我都好想落場打㗎！但係我哋啱啱先搞第二次，作為主辦真係好多嘢要做，完全分唔到身訓練，不過我哋定咗一年搞四場，希望年底前我都可以落場挑戰吓自己。」Giselle對搏擊運動的熱愛，由修身開始：「九年前開始接觸泰拳同MMA，嗰時主要係當做運動，因為做完運動真係令人好開心，搏擊運動量好大，可以發洩又可以修身，女仔識打仲可以保護自己，所以開始咗玩就停唔到。」

搞比賽之餘，Giselle亦參與不少影視演出，她在電影《潛行》中的角色是隸屬於台灣男神彭于晏的小組，與對方有不少對手戲：「好多朋友知道我同佢開工，係咁問佢靚唔靚仔，佢靚仔身形又弗就梗㗎啦。但係我覺得最正係佢好搞鬼，個人又好友善，鏡頭後真係笑到停唔到。」她憶述戲中的大型槍戰場口，雖然天氣炎熱而且拍攝時間很長，彭于晏為讓她們回復精神，在不用收音的場口瘋狂爆肚：「我哋個樣要好正經，唔笑得㗎嘛，嗰下忍得好辛苦，不過好彩有佢搞吓氣氛，啲energy都返晒嚟。」她指從對方身上學到更多是當藝人的態度，工作的時候很從容，但對自己的要求很高：「彭于晏係無論拍到幾夜，第二朝都堅持去健身。今次拍戲真係學到好多嘢，我會記得要好好警惕自己，幾時都要保持最佳狀態。」

她表示當日有份參與電影機會難得：「咁大型嘅製作，仲要係動作電影，啱晒我！今次嘅動作場面，係我參與過最大型嘅，仲有得玩槍。開鏡前，我特登搵咗個朋友借咗枝槍，喺屋企對鏡狂練，有一場，我要喺幾秒開三十幾槍，超正，好刺激！」拍動作片難免受傷，Giselle笑言意料之內：「拍得都預咗，少少擦傷撞瘀實有㗎啦。記得電影去到中後期，監製話睇到我愈拍愈進步，嗰刻真係感動到眼濕濕。」