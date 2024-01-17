Lamborghini發表Telemetry X概念遙測系統

林寶堅尼(Lamborghini)最近發表一款可提供即時最佳賽車路線及煞車時機指示等的創新概念賽道遙測系統Telemetry X。並預告此系統將有望不久的將來為車主提供更完整且引人入勝的沉浸式賽道駕駛體驗，同時提高駕駛技術。

此系統是由廠方與Accenture共同開發，不僅具備賽道遙測記錄功能，還追加了 Digital Co-Pilot 數碼化副駕駛員、Biometric Data System生物識別數據系統及Real Time Remote Garage 實時賽車教練遙距指導功能。Digital Co-Pilot 數碼化副駕駛員可說是提供即時反饋語音助手，除可提供單圈時間及彎道速度分析，還可即時最佳賽車路線及煞車時機指示等。Biometric Data System生物識別數據系統 則可收集並隨時監控駕駛者在賽道駕駛時的各種生理狀態資訊，包括駕駛人的心率和血壓。而Remote Garage賽車教練遙距指導可將賽道行駛的遙測資料和即時影片上傳，方便教練遙距為駕駛者提供即時指導及建議，除了能提供更完整且引人入勝的賽道體驗，還可提高駕駛員的技術。