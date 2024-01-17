彭于晏自認係喜劇人　林家棟嫌太靚仔點化都唔醜

男神彭于晏在新戲中身手被賞識，其喜劇細胞也有待發掘，林家棟表示期望下次合拍喜劇電影，但不會要求彭于晏扮醜，笑言男神點扮都不醜，無謂浪費化妝品。

彭于晏和林家棟合作電影《潛行》動作連場，兩人都不錫身演出，早前為電影宣傳受訪，林家棟甚至打到傷及肋骨也覺值得，他講笑：「醫護人員真係好，幫我剪晒所有衫，連褲都剪埋，畀人睇晒，哈哈！其實我痛緊，傷肋骨，出院後戴腰封繼續拍。（依家好番晒？)做咗天文台（天氣轉會痛），哈哈！」每次搏命演出，只要拍出來有美感及有型就覺得很值得。彭于晏聞錢嘉樂讚他有做動作演員的潛質，他表示：「好呀！都可以，但識的東西不多，戲中角色的動作比我想像中難度高，沒有當面排練，所以拍起來有點難。（這套打得最甘？）打戲唔算好長，比較多設計，因為在比較細的空間拍又有玻璃。（爆玻璃擔心破相？）玻璃用糖漿造好安全。」他反而覺得最困難是鬧人戲，綵排時還可以，但正式拍時就顯得好緊張，覺得一開始有偶像包袱，差點罵不出口，後來就好好多了。

家棟表示下一部電影好想開拍喜劇，想令觀眾看得開心，直指彭于晏根本就是喜劇人，問到會否化醜彭于晏？他說：「唔好嘥化妝品，呢個人點化都唔醜。」彭于晏笑謂自己平時都具喜劇性，有喜劇細胞，問到可有興趣做監製，笑指做演員比較辛苦，不敢想太多。是次與家棟合作，彭于晏覺得他戲裏戲外是兩個人，平日好可愛，工作起來變得好安靜和有耐性，不會浪費精力，就好像人格分裂般在演兩個角色。家棟今次戲中的角色一邊廂好壓抑，不苟言笑，另一邊廂演兄弟時又好放鬆，笑言角色確是幾分裂。