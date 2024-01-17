紀内乃秋　次世代E奶嫩妹

每個行業都有新陳代謝，好似日本寫真界咁，經常都會有舊人封胸引退，亦有好多新鮮嫩妹登場。青春嫩口嘅美少女當然吸引，但係都要睇番佢哋嘅質素，好似紀內乃秋咁，就真係嗒睇杯落，值得長期支持喇！

氣質純真

日本寫真界近年除咗美女如雲，亦類別繁多，每個年齡界別都有人才鼎盛，年逾三十嘅輕熟女有熊田曜子、鈴木富美奈、森咲智美等，想睇十八歲卜卜脆嘅鮮嫩美少女，又有佐山鈴花、南美由加，當然仲有今日同大家見面嘅紀內乃秋喇！

乃秋氣質清新又純真，十足十一個未經世故嘅鄰家少女樣子，相當惹人憐愛，真係好想同佢講聲：「快啲畀叔叔抱抱！」然後將佢一擁入懷，給予佢溫暖同安慰。不過，乃秋又唔係一味楚楚可憐嘅，笑起上嚟散發出陽光活潑氣息，而且甜美可人，充滿治愈能量。身材方面，纖巧得嚟心口擁有一對F奶脹卜卜夠飽滿，配合白淨嘅肌膚，呢副胴體實在令人着迷！

首拍MV

乃秋喺高中畢業之後，就被藝能事務所嘅星探發掘，邀請佢簽約做旗下藝人，並安排佢以寫真女優作為起步點。佢擁有童顏及巨乳兩大賣點，作寫真演出之後好快就吸引到觀眾注意，早前更獲雜誌邀請，與另外兩位當弗巨乳美少女川道沙羅以及夏芽鈴合演寫真特輯，更加被稱為「次世代寫真偶像三劍俠」添！

喺一次訪問當中，乃秋被問到未來有咩計劃，佢就表示暫時都係想集中拍寫真，至於其他演出則隨緣。秋妹嘅「佛系」念法都唔錯，因為佢等咗冇幾耐，最近就得到為歌曲《貴方依存症》MV演出嘅機會，可以話為發展藝能事業展開新一頁。

紀內乃秋經常會將自己嘅工作情況以及生活點滴，放上社交網分享畀大家睇，如果大家想了解佢多啲，可以Click入去睇睇！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-23-34