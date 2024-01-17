吳偉豪新劇與父同框　吳大強遺失證件喺襪搵番

《中年好聲音》吳大強（Bill哥哥）有份客串無綫劇集《飛常日誌》，飾演一名患有失智症的伯伯，作為演戲初哥的他表現合格，更獲監製大讚記對白一流，大部份鏡頭近乎一Take過完成。Bill哥哥對今次拍攝既興奮又開心：「因為可以去到機場禁區入面拍攝，平時好少機會去，呢個經驗好難得；心情都會有啲緊張，因為拍劇我始終都係新手，又要講對白，表情又要做到足，係有啲難度。」他感謝大家遷就及對他的耐性，他特別感謝劇中兒子徐榮：「佢都幫咗我好多，好希望有機會再做多次佢老竇！」

另外，Bill哥哥預告在劇中將和真兒子吳偉豪有對手戲：「同個仔拍劇感覺好特別，喺佢面前演戲感覺就踏實啲，就算我有咩做錯，佢都唔會畀面色我睇，我諗佢都唔敢嘅，同埋佢都幫咗我好多，好帶到我入戲。」問到拍劇難忘事，他自爆連串蝦碌事件：「有次我好早去到現場，但見唔到其他拍劇同事，原來我去錯咗地方。」有次他更因為遺失禁區證險些報警收場，幸好仔仔想到事件來龍去脈，拯救了Bill哥哥：「嗰次好失魂咁唔見咗張證，搵極都搵唔到，去到最後畀個仔搵到，原來張證跌咗去我隻襪入面，呢個真係千古奇聞，好彩最後都搵得番，冇影響到拍攝進度！」