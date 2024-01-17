譚旻萱同陳昊森Kiss有難度　因為兩個鼻子高

藝人譚旻萱（Mandy)、陳嘉寶和林熙彤（Hazel）等，今晚（17日）出席電影《不是你不愛你》首映，Mandy自言在電影上映前已經到很多地方謝票，笑言：「完全唔知原來部電影仲未上，而且謝票嘅時候都會見到熟悉嘅面孔，有人係已經睇咗三、四次。」

Mandy和Hazel都時首次在電影中擔任戲份這麼重的角色，Mandy是首次擔任女主角，而Hazel則是首次拍電影，所以2人都表示開拍前十分緊張。Hazel指NG得最多的是掌摑譚凱倫的部分：「我諗十幾巴都有，不過又冇打到隻手好痛，而且好彩我哋打之前已經見過面，傾好咗，佢都唔介意，因為大家都希望出嚟嘅效果係好睇。（再接再厲拍第二部？）都好想，因為第一次接觸完演戲發現個過程好開心，我都好享受。」

另外陳嘉寶在戲中亦有掌摑男主角陳昊森的片段，不過她稱最難的不是要掌摑對方，而是掙扎的部分：「因為嗰場戲佢同我有啲肢體接觸，佢要捉住我同埋搬走我，咁我要掙扎，我發覺原來係冇得掙扎，因為佢太大隻，佢一扚就扚起咗我。（打嘅部分有冇NG？）冇，但係大家為咗追求完美，睇吓點樣打嘅角度會好睇啲，所以都有再打過，都打咗好多次，打到Cut機之後我都喊，因為真係好殘忍。」又表示已經好久未曾出來拍戲，十分幸運能遇到一個很好的台灣演員做對手。

至於Mandy分享最難忘的片段是與陳昊森的接吻戲，那亦是Mandy的螢幕初吻。她分享在拍攝前非常緊張，抓着陳昊森問「怎麼辦」，而有些許經驗的陳昊森就向她分享經驗和秘訣，Mandy又指在二人接吻的時候，由於他們二人的鼻子都很高，所以在接吻的時候需要就角度，不然的話兩個鼻子碰在一起會變形。問到拍這場戲需不需要和男友備案？Mandy說：「有提前講聲，不過佢都好理解明白我做呢一行，所以好支持我。」講到票房，Mandy指會希望有好成績，並且又言經過多月的拍攝，大家都已經變成了好朋友。