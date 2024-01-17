古天樂現身說法　親解捧場撐車婉婉演唱會之謎

影帝古天樂晚上到尖沙咀出席一個開張活動，同場尚有藝人湯君慈等。一身型格黑西裝打扮的他喜歡「儲figure」，表示近年已刪除這方面投資：「依家新嘅（figure）都係電影公司送嘅，我已決定唔會再儲「人樣」嘅，只收藏戴面具款，因為我請人打理，之前同事都投訴話喺倉見到咁大隻，真係好驚！」提起年前聖誕節，他曾於家中放置巨型天使擺設，結果嚇怕古媽媽！他表示：「依家冇再擺，節日冇儀式感嘞，而媽咪視力亦開始退化，所以唔會再嚇親佢。」

談到即將到來的農曆新年，古仔表示會留港陪家人，問他可會趁機陪老人家竹戰，他笑說：「其實我根本唔識打麻雀，拍戲都係靠死記。（唔鍾意麻雀聲？）以前反而覺得隔籬鄰舍嘅麻雀聲好溫馨。（牌品好人品好喎。）我信嘅，不過做咗咁多年親戚，依家先知人品就死得啦。」

談到旗下藝人余香凝近日獲得「電影評論學會」頒發影后，古仔直言戥對方開心。至於慶功，他謂：「等埋一次過啦。（金像獎？）希望啦，我哋有幫佢報名，況且佢忙緊照顧第二名小朋友，等佢忙埋先。（籌拍續集？）仲未坐低傾。」至於日前專程往欣賞車婉婉演唱會，他解釋：「大家都曾經係華星歌手，又差唔多時間入行，嗰時大家又有共同嘅朋友一齊去玩，其實佢啱啱生日，我都有同佢去食飯。」