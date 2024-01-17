Lauren Summer出位女神　吸睛無限

雖然俗語有話「人怕出名豬怕肥」，但對網紅嚟講最怕就係冇人識，亦因為業界競爭激烈，縱然好似美國性感網紅Lauren Summer咁樣靚身材正，都要絞盡腦汁博出位呀！

一脫成名

如果有留意網紅嘅新聞，都會發現近年有好多網紅為咗博出位，各出奇謀引起注意，甚至挑戰道德底線，其中就有呢位出生於美國佛羅里達州性感網紅Lauren Summer。

講到佢第一次出位之舉，就係喺2019年於華盛頓舉行嘅美國職業棒球聯賽（MLB），當侯斯頓太空人嘅投手準備投球時，突然喺觀眾席上有3位女郎扯高件衫，並露出胸前兩點，由於當時係全美直播，令呢3位女郎一脫成名，而其中一位就係擁有美國及愛爾蘭血統嘅混血兒索女Lauren喇！據佢事後解釋，佢同兩位網紅朋友Julia Rose及Kayla Lauren只係想趁機宣傳預防乳癌咁話，只係MLB卻懶理解釋，罰佢哋無限期禁止入場。

抽水寫真

Lauren因呢件事而聲名鵲起嘅同時，唔少網民亦發覺佢原來並非性感網紅咁簡單！原來喺高中畢業後嘅佢，憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材，為著名男士雜誌拍攝全裸寫真後，又以成人模特兒身份先後影過幾輯大尺度寫真，不過當時佢未能一脫成名，之後嘅發展亦未如理想，但經過棒球場上露點後，令佢人氣急升，事業亦出現轉機。

全身投入網紅事業嘅佢，挾住高知名度，不但經常喺社交帳號分享火辣寫真，同時密密喺唔同嘅媒體上以性感模特兒形象示人。與此同時，佢亦開設直播頻道，一邊打機一邊同粉絲互動，又開設埋OnlyFans帳號為會員獻上限制級寫真，加上佢時不時拍攝一啲抽時事水嘅寫真，既能引起話題又能令自己保持熱度，絕對係話題性網紅又一個例證。

Profile

出生地：美國

身高：175cm

三圍：36G-24-36

雖然Lauren Summer經常以出位寫真吸引目光，但平心而論佢嘅外形真係幾正，唔單止個樣夠索，身材更係上下都咁有睇頭，否則佢又點能做到成人模特兒呢？