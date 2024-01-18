星玄｜趙希洛為進步跳出舒適圈　有意轉戰大銀幕

今日係1月18日農曆十二月初八，今日幸運星係射手座，運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義嘅事。有「御用癲婆」之稱嘅趙希洛（Candice）就係射手座，佢離巢無綫後嘅一舉一動，仍受大眾關注。早前外間認為Candice憑《金宵大廈》贏得「最佳女配角」後，演出機會減少，從而令佢失意離巢，但Candice就提到係疫情3年間，日日開工，更曾試過疊住3部劇，雖然幸福，卻開始感到迷失，甚至認為冇咗演員嗰種靈感，唔知有咩可以畀到觀眾，所以為咗進步，佢決定跳出舒適圈。

早前佢先後到法國及美國遊玩，期間參觀電影製作大開眼界，並表示好希望可以有機會拍電影及舞台劇。12月返港後與好友一同慶生，同時不忘為有份拍攝嘅劇集《隱形戰隊》拉票，雖然未知佢之後嘅去向，但今日運氣好到令人羨慕，相信佢好快會重返幕前再同大家見面。

至於是日最旺生肖係羊，羊仔羊女財運好轉，但謹記一分耕耘一分收穫。內地頂流男神楊洋，憑高大帥氣外貌，成功擄獲唔少劇迷心。近年佢又現身唔同嘅時裝活動，擔任各大品牌嘅代言人，所到之處均有唔少粉絲守候，可見佢嘅人氣有幾咁高，唔單止咁，內地甘肅發生地震，楊洋低調為受災地區群眾送出1,000件、長款棉大衣同保暖睡袋，暖心男神難怪咁受大家歡迎啦。