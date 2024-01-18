【是日通勝】

農曆十二月初八

癸卯年 乙丑月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、移徙

忌：合醬、栽種、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：淺褐色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作獲發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

金牛座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

雙子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

巨蟹座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

獅子座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

處女座：做事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

天秤座：財運欠佳，處理帳目必須打醒十二分精神。

天蠍座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

人馬座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：享天時地利人和，放膽追夢，易取得成果。

雙魚座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）豬 健康差

鼠：心情煩躁，易胡思亂想，工作受拖累。

牛：財運差，不宜作大額投資，小心受騙。

虎：運勢欠佳，要做好吃苦頭的心理準備。

兔：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

龍：自吹自擂易惹是非，低調做人有着數。

蛇：顧及客戶需要，工作業績勢必有進步。

馬：冷戰傷感情，不要為了面子迴避溝通。

羊：財運好轉，但謹記一分耕耘一分收穫。

猴：感情關係受考驗，提防小人挑撥離間。

雞：久坐無益，宜抽空做運動，鍛煉體魄。

狗：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

豬：是日沖煞，健康欠佳，慎防病從口入。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

人生如戲

人生如戲，這是一個老生常談的比喻，它源於人類對於自身存在的思考和對宇宙秩序的探索。在玄學中，人生被視為一種具象徵性的戲劇，每個人都在扮演着特定角色，經歷着各種挑戰和境遇。

人生如戲的觀點認為，生活中的種種經歷都是一場戲劇，每個人就像劇本中的角色，各自都被賦予特定的身份，需要在這個世界做好本分，演好每一場「戲」。這種觀點強調了命運的力量，認為我們的人生既受到自由意志的影響，也受到上帝或命運的指引。

在玄學中，人生被視為一場追求真理和智慧的旅程。通過對世界的觀察和思考，我們可以發現隱含在宇宙中的真理和秩序。這種觀點認為，人生的目的是通過追求真理和智慧，實現靈魂的成長和覺醒。

玄學不是迷信，它提供了一個框架，幫助我們理解人生的意義和目標，教導我們如何認識自己，發現世界的本質，並與宇宙的秩序相互調和。人生如戲的比喻則提醒我們，在這個世界上只是過客，我們的人生猶如一場短暫的演出，必須珍惜每一刻，並盡力做好自己的角色。