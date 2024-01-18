《龍兄鼠弟》老拍檔︱阿諾孖丹尼迪維圖重聚　暗示合作？

荷里活兩大影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與丹尼迪維圖（Danny DeVito）於80年代合演的喜劇《龍兄鼠弟》（Twins）當年瘋魔全球票房，雖然多年來多次傳出2人將開拍《龍》續集但一直未成事，而阿諾日前捧好友丹尼場並公開合照，莫非預告將再度合作？

阿諾日前到百老匯探丹尼班，他當時演話劇《I Need That》。事後阿諾公開他與丹尼及同劇丹尼女兒Lucy DeVito的合照。阿諾留言時不忘抽《龍》水稱丹尼為「我的大佬」並說：「實在冇得彈可以睇丹尼演百老匯劇。佢同Lucy以及所有幕前keep住娛樂觀眾，每分鐘都令佢哋笑。係我睇過以來其中一部最佳話劇，用心呈現真實嘅景象！！我好期待同佢再合作。」

阿諾去年初曾透露《龍兄鼠弟》續集的計劃「胎死腹中」，他透露取消開拍的原因與該片導演艾雲烈文（Ivan Reitman）幾年前離世有關：「佢父親（艾雲）離世後，積遜烈文（Jason Reitman）就停止開拍計劃。」而阿諾表示自己、丹尼與艾雲都好希望開拍續集。雖然未能開拍《龍》續集，但阿諾透露會與丹尼籌備合作另一電影。其實在《龍》之後，他與艾雲及丹尼於90年代在喜劇《威龍二世》（Junior）以及阿諾的動作片《幻影英雄》（Last Action Hero）中合作過，只可惜成績一般。