阮頌揚與前輩吳家麗合作　興奮莫名

藝人阮頌揚（Brian）於電影《源生罪》中，飾演吳家麗兒子，他指初初接戲時，得知會跟吳家麗合作，心情相當興奮：「好記得我係喺公園散緊步嘅時候，聽到會同吳家麗合作呢個消息，開心到叫了出嚟，因為由細到大睇佢演過好多戲，好開心可以同佢合作。」

Brian指戲中吳家麗是飾演末期癌症病人，造型十分憔悴，有別於以前風情萬種、好有女人味的形象：「佢嘅角色都幾悲慘，戲入面我為咗保護佢，碌咗落樓梯，雖然成套戲只有5、6組左右，但因為角色都幾揪心，所以，好難忘。」

Brian除了演吳家麗之子，亦是任達華後生版，他直言能跟兩位好前輩合作，令他獲益良多，除此之外，他與編劇兼演員岑尚哲(Kyle)更成了好朋友：「拍完戲之後，一直都有喺圈中互相扶持，係好難得嘅兄弟班，女主角陳紫萱（Summer）第一次做女主角都已經演得好好，亦因為今次嘅合作，令我同佢喺另一齣電視劇合作演夫婦，更加得心應手！」

電影於今日（18日）上畫，Brian希望《源》片可以再創佳績：「因為呢套戲之前攞咗多獎，希望香港上映，票房可以勢如破竹，有好好嘅成績。」