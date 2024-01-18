賀歲龍年耳機　應節送利是封？

踏入2024年立春之日，便是甲辰龍年之始。送兔迎龍，Apple一如以往應節，宣布推出「龍年特別版AirPods Pro 2」，在包裝盒及MagSafe充電盒鐫刻上龍年限定的龍頭emoji，造型可愛兼口咬龍珠，應節又吉祥！現凡入手更送特別設計的利是封一疊，內有6個利是封，全部印有龍年盪金emoji，用來派利是夠晒體面！

是次特別版AirPods Pro 2配備USB-C充電盒接口，聆聽時間長達30小時，除可經USB-C接口充電，還能經Apple Watch、MagSafe或Qi無線充電器充電。內置H2晶片，主動消噪能力比上代提升2倍，並支援適應性EQ及3D音效。耳機及充電盒均達IP54防塵耐要求，隨附四對隔音矽膠耳塞。

同場加映︰貴氣逼人

農曆新年紅色代表喜慶，金色就代表財運，一樣好意頭！丹麥音響品牌Bang & Olufsen最近就推出全新「The Festive Gold Collection鎏金系列」，當中定製版Beoplay EX耳機選用了金色作底色，並加入了銀白色PVD 鋼化鍍膜玻璃鏡面作點綴，貴氣逼人！支援自適應主動降噪技術，同時具備IP57防塵防水認證。