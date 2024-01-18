Locker咀Ivy So驚畀粉絲打　吳肇軒除淨條底褲夠激

藝人吳肇軒、林家熙（Locker）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）等主演的舞台劇《百分百感覺2024》，昨晚（17日）正式公映，全場爆滿。劇情講述兩性關係，故一眾演員都有較大膽演出，當中包括Ivy So與Locker接吻、吳肇軒跟另一女演員胡偉寶有激烈床戲等等，而兩位男主角不乏脫衣騷肌演出，台下反應相當激烈，台下不時嘩嘩聲。

完場一眾主角步出受訪，Locker被指「艷福無邊」，與Ivy so親吻又有騷肌演出，睇到台下觀眾尖叫！他笑答：「觀眾艷福無邊？哈哈！咁點算？呢套戲唔適合尖叫喎。（係唔係諗住以後keep住啲副body？）係㗎，因為呢兩個月好辛苦，唔想一下子冇晒，尤其食白烚雞食到胃抽筋，有一晚仲要入醫院，醫生話因為身體冇油份先搞到咁，冇油好似冇潤滑劑喺個胃度。」

Ivy So直言今次是自己螢幕初吻：「嚟緊仲有8場要錫，但又唔係太緊張，亦唔擔心傳緋聞。（Locker好咀？）還好啦，哈哈！（唔擔心傳緋聞？ ）唔擔心。（欣賞呢種肌肉男？ ）我欣賞佢操肌嘅毅力多啲。」記者笑問Locker可擔心遭Ivy So粉絲報復，大家又起哄叫他「擺定支棍喺車度自衞」，他幽默表示：「我唔知自己架車仲喺唔喺門口，唔好再講咁多喇。（攞咗Ivy So初吻，封番封利是畀人啦。）係咪應該佢封畀我呀？」而演出期間因為所穿的鞋太鬆，Ivy So當眾甩鞋，認真尷尬。

至於吳肇軒坦言演出床戲脫衣一刻感覺好緊張，更形容自己是一眾主演中最緊張的一個：「本來演演吓輕鬆咗，點知一去到除衫又再嚟過！」談到他的「裸露演出」，觀眾反應不及Locker部分，他笑答：「正常吖，不過我都好努力苦練㗎，由本來一舊（肌肉）都冇，變成依家有少少。（你除淨條底褲好大尺度。）都大㗎。（係唔係你嘅底線？仲可以激啲？）唔知，睇劇本啦。」