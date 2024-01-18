預告大派福利！新人王EPEX宣布3.9假九展開騷

韓國男團EPEX宣布將於3月9日假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉辦《EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG》演唱會，因今次是他們首次來港開唱，主辦單位特別準備了擊掌環節、團體合照、觀看綵排等豐富福利，希望為粉絲帶來一場震撼的表演和美好晚上。

由KEUM、BAEKSEUNG、A-MIN、MU、YEWANG、JEFF、WISH及AYDEN組成的EPEX，2021年憑出道的主打歌《Lock Down》大獲好評，並在《首爾歌謠大賞》、《Hanteo Music Awards》、《韓國文化演藝大賞》等頒獎禮奪得新人獎。而第2張迷你專輯《Bipolar Pt.2:Prelude of Love》更比出道專輯獲得兩倍銷量，成為同年韓國出道新人組合中的最高銷量專輯，成績驕人！

他們接著在2022年舉行了首爾、東京、曼谷、台北等多站的粉絲見面會和演唱會，備受矚目，2024年終於來到香港，令期待已久的香港歌迷，可以跟EPEX作近距離接觸！在去年的台灣演唱會，EPEX亦苦練中文演繹了韋禮安的《如果可以》，而來到今次的香港演唱會，觀眾們又會想聽EPEX準備那首中文歌呢？