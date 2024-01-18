對自己好啲食好啲　優質食材好滋味

成日出街食飯，偶然都想安坐家中慢慢歎，坊間有不少優質和方便的食材，廚藝精湛自然無難度，即使廚藝不精，也有很多即食的出品選擇，想為屋企糧倉儲糧，隨時都得。

即飲湯品

好多香港人愛飲湯，但就唔係好多人有時間自己煲，於是乎即飲湯品即為市場趨勢。主打提供簡單精緻飲食、有品味的即食佳餚的品牌天饌，利用冷凍真空技術，推出全新的養生急凍湯品系列，包括補肺杏汁白肺湯、淮山杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯和祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，配方均由傳統中式創意食府製作，湯品完成後經創新零下90℃鎖鮮技術保鮮，無添加無防腐劑，只要加熱即可飲用，方便又滋潤。另外，品牌今年推出北海道金元貝蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、黃金水晶馬蹄糕及黑糖椰汁年糕，搭配靚湯一起享用，相當不錯。

健康零食

做到攰、無無聊聊又或看電視時，總想來點零食。近日有主打健康發酵食品的新品牌Cultured登場，主打純素健康小食，食材透過發酵過程提升味道、複雜性和質感，健康美味。純素發酵忌廉芝士系列有黑松露、煙熏蘋果車打芝士和辣椒芝士等，其他還有烤大蒜、日曬番茄乾、甜辣咖喱鷹嘴豆和五穀餅乾等，選擇都相當多。

日本雜貨

去日本，最愛逛當地的雜貨店，看有無心水貨品。東京的食品及雜貨精選店「日本百貨店」剛於銅鑼灣開設海外分店，帶來不少特色產品。日本士多啤梨專門店人氣熱賣的濃縮藍莓漿，含有粒粒藍莓碎，還感受到士多啤梨的香甜，除可用來沖泡藍莓牛奶，還可以配雪糕或乳酪。水果蛋白霜選用日本水果加米粉和蛋白製作，入口即溶，酸甜滋味。其他還有薑蜜番薯乾、生柚子醬、櫻花型通心粉和低咖啡因的貓咖啡等，日迷不能錯過。