移民旅遊｜飛機專家教揀位　坐這排安全增40%

今年1月2日晚上，在東京羽田機場發生飛機相撞事故，事件中日本海上保安廳飛機乘員5死1重傷，幸另一客機上367名乘客及12名機員成功安全撤離；另外1月5日美國一波音737 MAX 9型客機，在半空發生「甩門」事故，幸無人受傷；剛於1月16日，一架來自韓國的客機又跟另一香港客機，於日本北海道新千歲機場發生碰撞，幸無傷亡。

最近飛行事故接連發生，雖然意外無法預知，但凡事都可作最好準備，以下幾個「飛行安全」小貼士，給大家在買機票前先謹記心中，說不定能在緊急關頭，保你一命：

（一）坐後排近出口位

根據英國格林威治大學一統計研究顯示，凡坐近通道及艙門位置乘客，在空難中幸存率較高，近出口的5排乘客成功逃生機會最大；而在另一飛行事故統計中發現，坐飛機後排乘客，又比前排乘客安全，幸存率更高出40%，換言之選坐後排近出口位置，應該最安全；即使無位揀，登機後也應先確認機上各緊急出口位置，即使機艙濃煙密布，也能找對方向逃生。

（二）隨時扣上安全帶

過去大小飛行事故，通常發生很突然，可以毫無先兆，沒扣上安全帶的乘客往往在飛機急墜時，會率先被拋離座位受傷，故建議如非必要離座，在飛行途中乘客應隨時扣上安全帶。

（三）別穿瑜伽褲拖鞋

登機衣着也要慎選，不宜穿上瑜伽褲等，這類人造纖維物料製衣物，因為它極易燃燒，如機上發生火災，物料可會溶掉黏在皮膚，造成嚴重燒傷。此外也不宜穿拖鞋登機，因緊急逃生時容易掉落，即使是高跟鞋也應避免，因為逃生時有機會會劃破充氣滑梯，如穿了滑下前也要脫掉。

（四）手機銀包證件隨身

重要物件例如手機、銀包及證件等，要時刻跟身，不要把它們放上座位頭頂的儲物櫃中，除為了防止失竊，也因為在緊急逃生時，絕不適宜開櫃取行李，這不但會減緩疏散速度，行李亦會成為逃生路線障礙物。

（五）降落時穿上鞋子

飛途中意外風險最高的，正是飛機起降時刻，乘客起降時也應保持警覺，要預先穿好鞋子，因為如發生意外，混亂中鞋子會掉失，機艙地板也可能變得燙熱，赤腳逃生受傷機會會大增。

（六）冷靜聽從機員指示

在逃生黃金90秒中，成敗關鍵不單在乘客，更是靠機組人員的精準判斷，例如選擇打開哪個逃生門、何時開門、確認逃生路線安全等，這些都很靠空服員的專業訓練，乘客必須冷靜聽從指示，才能以最高效率完成疏散，切勿胡亂私自行動，影響全機安全。