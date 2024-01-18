胡定欣美國巡唱唔夠喉　黃智雯恨做女團出道

藝人胡定欣和胡杏兒今日以「星級代言人」身份出席維特健靈30周年酒會，兩人一黃一綠同是露背裝，指事前並沒有夾定，但相當合襯。定欣表示代言了十年，好感激品牌亦邀請了「胡說八道會」及「將軍澳福利會」好朋友加入做代言人，杏兒講笑希望品牌能贊助她們的演唱會，剛完成兩場美國演唱會後，雄心壯志有意啟動東南亞站繼續開騷，定欣覺得要不斷加入新概念，希望帶到不同地方，但6個人要齊人最難，杏兒表示跳舞方面會交給黃智雯指導，笑言都跳得，但需要時間練習，及要更加努力，又指各人各有所長，杏兒稱美國站反應理想，覺得有需要有團歌，被追問會否拍埋MV？她即猶豫：「咁要好多時間。」定欣即派「定心丸」表示：「畀啲信心自己。」

不過定欣表示上次美國開騷前，她正在拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，原本要拍75日，幸獲劇組提早放人，最後63日完功，才趕得及赴美開騷。提到早前缺席《萬千星輝頒獎禮2023》，定欣解釋是私人理由，之前為了到美國開騷而錯過老人家的大日子，覺得齊人吃飯好緊要，不想再錯過陪伴家人的時間。

而黃智雯是轉會後首度出席公開活動，對新環境表示期待和緊張，未來抱正能量和開放態度去迎接新一年，很多計劃包括舞台劇等在傾談中。問到可想效法同門師姐朱茵和蔡少芬參與內地真人騷，智雯指她們是心目中女神，指機會不會受地域限制。提到與「胡說八道會」一起衝出香港到美國開騷，感覺開心樂而忘返，可以一起度過聖誕和生日是很開心的事。她對籌備中的亞洲站，表示很想去馬來西亞：「粉絲都問幾時香港站，有機會都想喺香港同觀眾見面，大前提要一班姊妹有期，想6個齊人，一條心去做。」

問是否正式以女團出道，她講笑：「自言覺得係女團，有女團感覺及想團歌，希望能成真。（邀請「豹哥」（單立文）加入？）豹哥好專業，可以做資深顧問，之前去佢屋企練歌，豹哥都有彈結他伴奏。」提到好姊妹李施嬅在《萬千星輝頒獎典禮2023》失落視后，智雯認為獎項需要天時地利人和配合，指施嬅是一位出色演員不容置疑，在觀眾心目中得到認同。