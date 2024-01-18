Day為開騷過年要忍口　Jackal落力搵銀準備生B

樂隊Dear Jane低音結他手伍漢邦（Jackal）與女團COLLAR成員許軼（Day）今日（18日）出席商場賀年活動，現場擺放了多個由Jackal設計的大型人偶供市民打卡。上年11月成為人夫的Jackal，笑言要加把勁工作搵真銀養家：「賺多啲錢希望可以去到下一個階段。（準備生B？）都有諗嘅，過一陣二人世界先。」談到過年派利是，他笑指現在才知道要預早到銀行兌換不同面值的鈔票，幸有愛妻代勞處理，故自己可以專心工作賺錢。他又表示還未度蜜月，要先看工作安排，亦不想予人避年的感覺，透露太太想去比較凍的地方，感覺浪漫一點。

至於Day就表示新年會與朋友行街Shopping，亦會在家中幫手整蘿蔔糕及年糕。談到COLLAR將於3月舉行演唱會，她表示暫時仍在籌備中：「因為Ivy仲有舞台劇演出，所以等埋佢大家齊人先一齊排練，歌單仲修改緊。（自己有咩準備？）準備一個強大嘅心情，放一放鬆再開始緊湊嘅行程。（要準備唔食嘢？）都唔使嘅，最緊要體力嘛！新年要食多啲嘢。」不過她又笑言會忍口不吃煎炸食品，會盡量食得健康健康一點，吃年糕及盆菜。