柳俊江告別禮不設公眾弔唁　實名登記只招待好友

無綫前新聞主播柳俊江今個月4日離世，終年42歲。繼早前柳俊江家人公布柳俊江的告別禮不作公開形式舉行後，今天（18日）治喪委會員透過柳俊江的社交平台發出公告，交代告別禮詳情。

公告全文如下：「柳俊江於2024年1月4日與我們告別，終年四十二歲。我們正在籌備柳爺的告別禮。我們深知Ryan人脈廣泛，朋友極多，粉絲也不少，但為尊重家屬意願，亦由於場地所限，是次告別禮將不設公眾弔唁，追思儀式及大殮亦不設公眾參與，我們將只招待真正認識Ryan的朋友。為作出最妥善安排，所有喪禮出席者將以實名登記方式，大家必須預先向所屬單位登記方可進場。現請各好友聯絡以下不同界別代表單位，個別了解告別禮詳情，並登記出席。喪禮將不設任何採訪，亦謝絕任何採訪查詢/傳媒答問，懇請理解。再一次感謝各位的慰問和關懷。」

發文中亦公開柳俊江治喪委員會聯絡人為喬靖夫、Kanny、Tommy、伍家謙、彭秀慧，他們分別代表柳俊江的柳仔跑會、新聞界及演藝界，內文又指由於場地所限及響應環保，懇辭花籃，而有心人如希望以帛金聊表心意，他們亦提供了戶口，將撥作柳俊江兩位小朋友的教育基金。